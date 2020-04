Wkrótce kolejna ustawa z rozwiązaniami dla firm

Rozwiązania dotyczące ZUS-u, mikrofirm, dużych firm oraz zwolnienia z podatku VAT na książki znajdą się w naszej następnej ustawie, która w najbliższym czasie trafi do Sejmu - poinformował w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu pytany o to, kiedy pojawi się projekt ustawy dotyczący kolejnego rozszerzenia „tarczy antykryzysowej”, odparł, że obecnie prowadzone są rozmowy i konsultacje w sprawie kolejnych rozwiązań m.in. dla przedsiębiorców.

W naszej następnej ustawie, która w najbliższym czasie trafi do Sejmu, będą one ujęte, będą znajdowały się rozwiązania zarówno takie, które w sposób bardzo jednostkowy traktują o bardzo ważnych sprawach jak to, że wystąpimy do Komisji Europejskiej o zwolnienie z VAT-u na książki. Bo ważne jest, żeby czytelnictwo w Polsce kwitło i było rozpowszechnione, a nie przygasało, ale również rozwiązania dotyczące ZUS-u, mikrofirm, a także bardzo dużych firm, bo niemalże wszystkie sektory polskiej gospodarki zostały uderzone przez ten bezprecedensowy kryzys - mówił Morawiecki.