Umacnia się pozycja polskiego producenta gier

Notowania CD Projekt ponownie poszły w górę. Niewiele brakuje, by spółka przegoniła największego producenta gier w Europie - Ubisoft.

Notowania CD Projektu piątek po południu zrosły o ponad 3 proc. Za jeden walor trzeba zapłacić ok. 370 zł, co przekłada się na kapitalizację rzędu ponad 35 mld zł. CD Projekt od kilku tygodni jest liderem pod względem kapitalizacji krajowych firm na warszawskiej giełdzie. Dla porównania kapitalizacja francuskiej grupy wynosi nieco ponad 8 mld euro, czyli około 36 mld zł - informuje serwis cyfrowa.rp.pl.

Przedsiębiorstwo stopniowo przeskakiwało kolejne firmy w hierarchii, w tym m.in. PKO BP i Orlen. Sukces CD Projekt może być jeszcze większy, bowiem we wrześniu premierę będzie miała gra Cyberpunk 2077, na którą wyczekuje mnóstwo osób na świecie. Dotychczas wyniki firmy napędzała inna gra - Wiedźmin. To globalny hit, do tej pory wysprzedany w ponad 40 milionach egzemplarzach.

