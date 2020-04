Orlen na ostatniej prostej do przejęcia kapitałowego Energi

Sprzedaż Energi Orlenowi to dla Skarbu Państwa dobry interes - ocenił wicepremier Jacek Sasin. Minister aktywów państwowych dodał, że nie oznacza to, że Energa znika a „dostaje drugie życie”. Według wicepremiera, Orlen nie powiedział też „ostatniego słowa” w sprawie innych przejęć.

Wicepremier i minister aktywów państwowych zaznaczył, że przejęcie Energii przez Orlen wzmacnia interes gospodarczy kraju poprzez budowę dużych podmiotów, które będą mogły lepiej konkurować z zagranicznymi koncernami, zdobywać nowe rynki. Przypomniał, że Polska czeka na zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie innej spółki energetycznej - Lotosu, przez płocki koncern naftowy.

Sasin przyznał, że negocjacje ws. sprzedaży Energi Orlenowi nie był łatwy. Wskazał, że koncern z Płocka zaproponował na początku 7 zł za akcję Energi. Skończyło się na 8,35 zł.

Z punku widzenia Skarbu Państwa to dobry interes - ocenił wicepremier. Dodał, że przejęcie Energi przez Orlen to też dobre wiadomości dla obu spółek.

O szczegółach transakcji mówił także Daniel Obajtek prezes PKN Orlen:

Ta transakcja będzie rozliczona 30 kwietnia i tego dnia przejmiemy operacyjnie grupę Energa. Przejmowaliśmy Anwil Włocławek, w tej firmie powstają dziś nowoczesne inwestycje, podobnie z Unipetrolem czy Możejkami. Mamy ogromne doświadczenie w kwestii przejęć i planów biznesowych dotyczących synergii obu firm. Mamy bardzo mocno przeanalizowane procesy, które wdrożymy w ciągu roku. To nie będzie strata dla Pomorza. To przejęcie ma służyć gospodarce. Ta firma ma się rozwijać na Wybrzeżu, ma mieć właściciela inwestora, który będzie tu wydawał pieniądze na rozwój. Ten inwestor musi mieć możliwości finansowe na rozwój. Ten plan ma służyć całej polskiej gospodarce i następnym pokoleniom na przyszłe lata. W ten sposób trzeba budować silną, mocną gospodarkę – mówił prezes PKN Orlen.

Przez lata mówiono nam, że państwo nie powinno być obecne w gospodarce, a kapitał nie ma narodowości i to nie ma znaczenia, skąd pochodzi. Z natury rzeczy my tego kapitału nie mieliśmy, bo byliśmy krajem zniszczonym przez wojny i komunistów. Dzisiaj, w dobie wydarzeń, które nas otaczają, widzimy jak te teorie się rozwijają. Dziś dzięki polskim, wielkim firmom, możemy reagować na kryzys, czujemy odpowiedzialność za kraj i za potęgę tej firmy. To klienci, obywatele budują tę firmę, a ta firma reaguje także w czasie kryzysu. To Orlen był prekursorem tego typu działań, był pionierem tego typu działań i pokazał tę drogę innym. Dysponujemy jako kraj firmami, które rozumieją, że maja poczucie społecznej odpowiedzialności. Dziękuję firmom, które włączyły się w ten proces – dodał wicepremier Sasin.