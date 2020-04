KGHM: Produkcja płynu dezynfekcyjnego będzie większa

KGHM Polska Miedź S.A. znacząco zwiększa produkcję i wznawia przyjmowanie zamówień na płyn dezynfekujący produkowany przez swoją spółkę NITROERG. Do tej pory firma przekazała w formie darowizn płyn biobójczy do ponad 1100 szpitali, placówek medycznych i opieki społecznej oraz służb kryzysowych na terenie całego kraju.

Należąca do Grupy KGHM spółka NITROERG rozpoczęła produkcję płynu do dezynfekcji rąk Nitrospet 20 marca. Początkowo produkcja wynosiła 20 tys. litrów na dobę. Obecnie jest to już 80 tys. litrów każdego dnia. Do dziś spółka wyprodukowała już ponad 1 mln 100 tys. litrów środka dezynfekującego.

Pierwsze partie płynu w ramach darowizny przekazane zostały szpitalom, służbom ratunkowym, straży pożarnej i innym służbom kryzysowym oraz urzędom i instytucjom użyteczności publicznej. Udało się już dostarczyć płyn do najbardziej potrzebujących, więc NITROERG wznawia możliwość zamówienia i kupna płynu. Dla zainteresowanych ustalona jest specjalna cena, uwzględniająca minimalną marżę. Żeby złożyć zamówienie, należy wypełnić formularz dostępny pod adresem: www.kghm.com/nitrosept lub www.nitroerg.pl. Tam znajdują się szczegółowe informacje dotyczące m.in. warunków, dostępnych pojemności, stosowania i działania Nitroseptu.

Nadal jednak priorytetem dla grupy KGHM będzie wsparcie placówek medycznych i służb kryzysowych. Tam płyn będzie przekazywany w pierwszej kolejności. Wszystko zgodnie z wytycznymi m.in. Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oba resorty podkreślają jak ważny jest dostęp do środków higieny i ochrony osobistej w placówkach medycznych i opieki społecznej.

KGHM Polska Miedź S. A. wraz ze spółkami z Grupy Kapitałowej KGHM uruchomiła działania zwiększające bezpieczeństwo pracowników i wspierające służbę zdrowia oraz mieszkańców kraju. Do szpitali i sztabów kryzysowych trafia produkowany przez NITROERG płyn biobójczy i maseczki szyte w KGHM ZANAM, a Fundacja KGHM finansuje zakupy sprzętu medycznego.

Płyn Nitrosept pomaga w szybkiej i skutecznej dezynfekcji skóry dłoni. Zawarta w nim substancja czynna, posiadając silne działanie wirusobójcze i bakteriobójcze, przyczynia się do ochrony przed wirusami, bakteriami i grzybami. Dodatek gliceryny, która posiada właściwości nawilżające sprawia, że nawet częste stosowanie płynu nie powoduje nadmiernego wysuszenia skóry.

KGHM/ as/