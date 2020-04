Susza powali niemiecką gospodarkę?

Susza może powalić niemiecką gospodarkę! „Szkody mogą być nieodwracalne” - mówią nasi sąsiedzi.

Niemieccy rolnicy alarmują, iż uprawy zbóż są na skraju wysuszenia. Lasom zaś grożą pożary.

Obecnie w Niemczech jest najgorsza sytuacja od 1881 roku, kiedy w ogóle zaczęta zbierać dane na temat opadów. Jak mówi Joachim Ruwied, szef Niemieckiego Stowarzyszenia Rolników:

Pilnie potrzebujemy dłużej trwających opadów. W uprawach owoców i warzyw działają obecnie systemy nawadniające. W pewnych regionach występują już oznaki utraty plonów zbóż i rzepaku

Co więcej Niemcy mają problem z pracownikami - mimo sprowadzenia w ostatnich latach do tego kraju milionów islamskich imigrantów ludzie ci nie są dobrym rezerwuarem pracowników a co za tym idzie nasi sąsiedzi muszą sprowadzać robotników na pola na przykład z Rumunii.

Jednak nawet to może nie pomagać Niemcom, bowiem rolnicy wskazują, że szkody mogą być nieodwracalne a to drastycznie uderzy w niemiecką gospodarkę.

rmf.pl/ as/