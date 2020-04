Bangladesz: Zakłady wznawiają produkcję ubrań

W gliwickiej fabryce Opla oficjalnie rozpoczęła się we wtorek seryjna produkcja modelu astra piątej generacji. Zakład w ostatnim czasie zwiększył zatrudnienie do 3,9 tys. osób, liczy na wyprodukowanie ok. 170 tys. samochodów w tym roku i co najmniej tyle samo w kolejnym. Gliwicki zakład ma być głównym producentem pięciodrzwiowego hatchbacka. W przygotowania zainwestowano 150 mln euro