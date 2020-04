Koniunktura obrywa mocniej niż w 2008 roku!

W kwietniu br. Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, stracił tyle, ile w całym - ponad półtorarocznym - okresie światowej recesji z lat 2007-2008 - informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Jak podało BIEC, wskaźnik WKK w kwietniu 2020 roku obniżył się o 19,4 punktu (ze 160,8 pkt do 141,4 pkt) w stosunku do miesiąca poprzedniego. „Tylko w ciągu jednego miesiąca wskaźnik stracił tyle, ile w całym - ponad półtorarocznym okresie światowej recesji z lat 2007-2008” - podało BIEC w komunikacie.

Jak wyjaśniono, największy wpływ na spadek wskaźnika miało przede wszystkim raptowne załamanie się tempa napływu nowych zamówień do polskich producentów.

„Dotknęło to niemal wszystkie branże, za wyjątkiem przemysłu farmaceutycznego, gdzie w kwietniu zamówień napłynęło znacznie więcej niż w poprzednich miesiącach, a nawet latach. Relatywnie mniejsze spadki zamówień dotknęły również producentów żywności” - tłumaczy BIEC.

Według biura, przedsiębiorstwa odczuły znaczne pogorszenie stanu swych finansów. Załamaniu uległy również wskaźniki odnoszące się do ocen ogólnej sytuacji w firmach.

„Jednak w przypadku tych wskaźników spadki były nieco łagodniejsze, co pozwala przypuszczać, iż wiele przedsiębiorstw ma finansową poduszkę bezpieczeństwa na trudne czasy, a co więcej menadżerowie badanych firm wykazują znaczne pokłady nadziei i optymizmu” - zastrzeżono. PAP/ as/

