Katowice pierwsze miasto e-mobilne

Katowice są pierwszym polskim miastem, które wypełniło zapisy ustawy o elektromobilności. W stolicy Górnego Śląska działa już 115 punktów ładowania, a 86 z nich zbudował TAURON

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych przewiduje, że w gminach, których liczba mieszkańców wynosi ponad 150 000, ale nie przekracza 300 000, liczba punktów ładowania do końca 2020 r. ma wynieść 100. Oznacza to, że Katowice wypełniły już z naddatkiem ustawowy obowiązek.

Rozwój elektromobilności to istotny element nabierającego tempa Zielonego Zwrotu TAURONA oraz narzędzie walki z niską emisją w miastach – mówi Filip Grzegorczyk, prezes TAURON Polska Energia. – Przykład Katowic, gdzie zbudowaliśmy infrastrukturę ładowania i uruchomiliśmy usługę carsharingu, pokazuje, że jesteśmy dla samorządów wiarygodnym i kompetentnym partnerem, posiadającym kompleksowe rozwiązania w zakresie e-mobilności – dodaje prezes TAURONA.

Obecnie w Katowicach funkcjonuje 115 ogólnodostępnych stacji ładowania różnych operatorów, przy czym każda ze stacji ma kilka punktów ładowania.

Katowice są liderem w zakresie elektromobilności, to innowacyjne podejście jest doceniane z wielu względów – także ekologicznych. Pierwszy samochód elektryczny zakupiliśmy już w 2012 roku. Dzisiaj już wiemy, że elektryczne pojazdy odgrywają coraz większą rolę w naszym życiu, dlatego jednocześnie rozwijamy bazę stacji ładowania pojazdów elektrycznych w mieście – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.- Przeprowadziliśmy kompleksowe postępowanie na dzierżawę nieruchomości pod lokalizację 30 stacji ładowania na terenach miejskich. Była to strategiczna decyzja, dzięki której dzisiaj w mieście funkcjonuje łącznie 115 punktów ładowania. Warto dodać, iż kolejnych 11 punktów jest w trakcie uruchamiania, natomiast 23 punkty znajdują się w budowie i zostaną uruchomione do końca roku. Uzupełnieniem tych działań jest zakup kolejnych autobusów elektrycznych, a także pojazdów porządkowych, które są już w flocie MPGK Katowice i dbają o czystość miasta – dodaje prezydent Katowic.

Sieć TAURONA w Katowicach to 40 stacji ogólnodostępnych, w tym 5 stacji DC (ładowanych prądem stałym) oraz 35 stacji AC (zasilanych prądem zmiennym). Stacja ładowania AC składa się z dwóch punktów ładowania, a stacja DC, w zależności od modelu, z trzech albo czterech punktów. Oznacza to, że aktualnie TAURON udostępnia 86 punktów ładowania.

Stacje są usytuowane w centrum miasta, m.in. przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, Hotelu Vienna House przy ulicy Sokolskiej, ale także w dzielnicach Katowic: os. Witosa, Ligocie, Bogucicach, os. Bażantowo, Giszowcu. Infrastruktura rozłożona równomiernie na terenie całego miasta pozwala na zaplanowanie trasy przejazdu tak, by po drodze naładować samochód. Jest to tym bardziej wygodne, że Katowice wiele ciekawych miejsc i architektonicznych perełek skrywają poza ścisłym centrum.

Wszystkie stacje ładowania TAURON są dostępne w aplikacji eMap od TAURONA, która służy m.in. do nawigowania ładowarek, autoryzacji użytkownika oraz rozliczenia Klienta za usługę ładowania. Aplikacja jest dostępna w APP Store oraz Google Play. Mapa rozmieszczenia stacji znajduje się pod linkiem: https://www.tauron.pl/stacje-ladowania

Warto podkreślić, że stacje TAURONA zasilane z sieci OSD dostarczają energię elektryczną pozyskiwaną z odnawialnych źródeł: elektrowni wodnych i farm wiatrowych. Pochodzenie energii potwierdza Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE) w Poznaniu.

TAURON jednocześnie z budową infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, uruchomił w grudniu 2018 roku wraz z partnerem biznesowym Bankiem ING usługę carsharingu. Katowiczanie mają do dyspozycji 20 pojazdów marek – VW e-Golf, Nissan LEAF, BMW i3 i RENAULT ZOE. Do połowy marca, gdy usługa z powodu pandemii koronawirusa została zawieszona, mieszkańcy odbyli elektrykami TAURONA prawie 30 000 podróży.

Już od początku maja na stacjach TAURONA obowiązywać będzie nowy cennik z niższymi stawkami ładowania na stacjach AC. Jest to odpowiedz na prośby i oczekiwania użytkowników oraz dążenia do jak największej przystępności usług e-mobility oferowanych przez TAURON. Nowa taryfa będzie niższa o blisko 25 proc., a stawka, już od 1 maja, za kilowatogodzinę wyniesie 1,21 zł. Przygotowane zostały także nowe atrakcyjne warunki handlowe dla klientów biznesowych i flotowych. Wszystkich zainteresowanych współpracą zachęcamy do kontaktu na e-mail: emap@tauron.pl.

mw, mat prasowe