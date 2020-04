Produceni aut już w blokach startowych: ruszą w maju!

O planowanych datach otwarcia fabryk motoryzacyjnych na świecie informują z większą lub mniejszą dokładnością branżowe organizacje, media lub sami producenci. Wczoraj taką informację przekazała Toyota w Polsce, która od 4 maja chce ruszyć z produkcją w dolnośląskiej fabryce w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach.

Japoński koncern w związku z epidemią koronawirusa zawiesił produkcję w dolnośląskich zakładach 18 marca.

Toyota jest też pierwszą fabryką, która została ponownie otwarta we Francji od początku blokady z powodu pandemii koronawirusa COVID-19.

Tylko jedna trzecia pracowników wróciła do pracy, przestrzegając wzmocnionych środków bezpieczeństwa. Sprawdzana jest temperatura pracowników po przyjściu do pracy, muszą też nosić maski, które powinny być zmieniane dwa razy dziennie.

Ale są też znane już inne plany światowych producentów, o czym wcześniej informowała Polska Izba Motoryzacji. Czy się sprawdzą wkrótce się okaże, bo fabryki planują stopniowy, co podkreślają, rozruch już po najbliższym weekendzie lun do połowy maja, jeśli koronawirus nie pokrzyżuje ich planów.

I tak dowiadujemy się m.in., że niemieckie fabryki BMW w Monachium, Dingolfing, Ratyzbonie i Lipsku mogą zostać ponownie otwarte już 4 maja.

Również produkcja modeli Mini w Oksfordzie i samochodów Rolls-Royce w Goodwood, w Anglii, zostanie wznowiona 4 maja.

Z kolie Mercedes-Benz Daimler częściowo wznowił produkcję w zakładach silnikowych w Niemczech 20 kwietni, ale np. produkcja Mercedesa GLC u producenta kontraktowego Valmet w Finlandii została zawieszona do 5 maja.

Ferrari przedłużyło zawieszenie działalności produkcyjnej w swoich zakładach w Maranello i Modenie we Włoszech do 3 maja.

Fiat planował wznowić produkcję w fabryce Sevel van we Włoszech 27 kwietnia. Jednak rząd włoski przedłużył zakaz działalności i w związku z tym planowana data otwarcia produkcji ustalona została na 4 maja. Fabryka Fiata w Tychach wg. mediów wstrzymała produkcję do 10 maja. Również, spółka joint venture Fiata Tofas w Turcji przedłużyła wznowienie produkcji do 4 maja.

Ford początkowo chciał ruszyć szybciej, jednak przedłużył zawieszenie produkcji pojazdów i silników w większości europejskich zakładów produkcyjnych do co najmniej 4 maja.

Podobnie jak cała branża motoryzacyjna, Nissan z niecierpliwością oczekuje na wznowienie działalności, gdy tylko pozwoli na to sytuacja w Europie. Na razie odnotowuje starty - jak podał właśnie Reuters Nissan Motor Co spodziewa się odnotować stratę operacyjną w roku obrachunkowym, który zakończył się w marcu. Spadek sprzedaży pogorszył również wybuch epidemii koronawirusa.

Renault zamknął swoje zakłady przemysłowe we Francji „do odwołania”, natomiast według Bloomberga wznowiło już część produkcji w Portugali

I najdroższe przykłady: Bentley przedłużył zamknięcie fabryki w Crewe w Anglii, a producent poinformował, że zacznie stopniowo wznawiać produkcję od 11 maja.

Bugatti zawiesił produkcję w swojej fabryce w Molsheim we Francji 20 marca i nie poinformował o tym, kiedy zakład zostanie ponownie otwarty.

Porsche chciał utrzymać zamkniecie zakładów w Stuttgarcie-Zuffenhausen i Lipsku do 27 kwietnia z powodu zakłóceń w dostawach.

Bardzo istotne jest natomiast, że trzy fabryki koncernu Skoda Auto: w Mladej Boleslav, Kvasinach i Vrchlabi po pięciu tygodniach przerwy wznowiły w poniedziałek 27 kwietnia produkcję, na razie na dwie zmiany. Taka sytuacja potrwa przynajmniej przez najbliższe dwa tygodnie. Ograniczenie produkcji związane jest m.in. z konieczności dezynfekcji hal produkcyjnych oraz narzędzi.

Volvo wznowiło produkcję pojazdów w Torslanda w Szwecji i Gandawie w Belgii 20 kwietnia. Otwarcie amerykańskiej fabryki Volvo w Karolinie Południowej nastąpić ma 11 maja.

Polska Izba Motoryzacji/Reuters/ Bloomberg/ /gr