Mniejsze zapotrzebowanie na energię przez COVID-19

Europejski system energetyczny jest odporny i obecnie nie ma ryzyka zakłóceń w systemach dostaw energii z powodu koronawirusa - to wniosek z wtorkowej narady ministrów ds. energetyki UE. KE naciska, by w ramach nowych, pokryzysowych inwestycji unikać rozwiązań zanieczyszczających środowisko.

Unijni ministrowie ds. energii rozmawiali na temat wpływu pandemii Covid-19 na sektor energetyczny. Z jednej strony kryzys doprowadził do obniżenia zapotrzebowania na energię elektryczną i spadku emisji gazów cieplarnianych, z drugiej do obniżenia cen certyfikatów, co niektóre kraje uważają za problem. Wysoka cena pozwoleń ma bowiem motywować przedsiębiorstwa do inwestycji w rozwiązania obniżające emisje.