T-Mobile sponsorem polskiej reprezentacji

W tych ciężkich, zupełnie zaskakujących czasach, pełnych obawy o ludzkie zdrowie i życie, każda optymistyczna wiadomość jest bardzo budująca. Dlatego też jesteśmy pełni uznania, że tak renomowana firma, jaką jest T‑Mobile, zdecydowała się na współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i będzie wspierała drużynę narodową do końca 2022 roku. Świadczy to o wielkiej klasie i odpowiedzialności naszego partnera, co szczególnie doceniamy w tak trudnym momencie, w którym znajduje się obecnie cały świat sportu – stwierdził Maciej Sawicki, Sekretarz Generalny PZPN.