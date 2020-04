Koronawirus w Polsce: 197 nowe przypadki

Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 2973 pacjentów; objętych kwarantanną jest 85 tys. 837 osób; wyzdrowiało 3025 osób - poinformowało w środę rano Ministerstwo Zdrowia.

Resort podał też, że objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym jest 18 016 osób.

Zakażenie wykryto dotąd u 12 tys. 218 osób, z których 596 zmarło.

Informacja, że ktoś jest objęty kwarantanną dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

Informacja, że ktoś jest objęty nadzorem epidemiologicznym oznacza, że nie miał bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia tej osoby.

Informacja, że ktoś jest hospitalizowany, to wiadomość, że przebywa w szpitalu. Niekoniecznie oznacza to, że jest nosicielem koronawirusa albo że jest chory na COVID-19. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem.

AKTUALIZACJA

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę rano o 197 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce, łącznie jest ich 12 tys. 415. Resort podał, że zmarło kolejne 10 osób, w sumie zanotowano 606 zgonów.

Nowe, potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (57), dolnośląskiego (39), pomorskiego (28), wielkopolskiego (23), kujawsko-pomorskiego (19), małopolskiego (11), opolskiego (8), zachodniopomorskiego (4), podkarpackiego (3), lubelskiego (3) i świętokrzyskiego (2).

Ministerstwo przekazało, że zmarło 10 osób: 62-letnia kobieta i 93-letni mężczyzna w Tychach; 73-letnia kobieta, 70-letnia kobieta i 96-letni mężczyzna w Zgierzu; 84-letnia kobieta w Krakowie; 86-letni mężczyzna w Raciborzu oraz 76-letni mężczyzna, 72-letnia kobieta i 90-letnia kobieta w Łańcucie. Wszystkie osoby - jak wskazało MZ - miały choroby współistniejące.

Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd u 12 tys. 415 osób, z których 606 zmarło.

