Allegro przedłuża Pakiet wsparcia dla sprzedających

Ogłoszony w marcu Pakiet wsparcia dla Sprzedających przyniósł firmom wiele korzyści: pomógł im lepiej zarządzać przepływem gotówki i przyciągnął na platformę prawie 9 tysięcy nowych firm - dwa razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku

Allegro przedłuża Pakiet o kolejny miesiąc, aby nadal wspierać zarówno obecnie sprzedające, jak i nowe firmy dotknięte ograniczeniami sprzedaży z powodu koronawirusa, które chcą rozpocząć sprzedaż online przy zerowych kosztach prowizji. Platforma ta nadal pokrywa cały koszt wsparcia dla sprzedających, przeznaczając na ten cel łącznie już 29 mln zł.

Jak podaje Allegro w przesłanym wGospodarce.pl komunikacie, pierwszy miesiąc pokazał, że Pakiet wsparcia dla Sprzedających przyniósł pozytywny efekt. Skorzystało z niego 64% wszystkich firm na Allegro, przede wszystkim poprawiając przepływ gotówki. Na platformie rejestrowało się ponad 2000 firm tygodniowo, czyli dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pakiet dał impuls do rozwijania działalności - sprzedawcy zamieścili w kwietniu prawie 3 razy więcej ofert niż dotychczas średnio miesięcznie.

Wiele firm nadal nie może prowadzić biznesu jak wcześniej. Postanowiliśmy przedłużyć Pakiet wsparcia dla Sprzedających na następny miesiąc. Pomaga on polskim sprzedawcom - zarówno obecnym, jak i nowym - przetrwać w tym czasie. Umożliwia małym i średnim firmom, stanowiącym trzon polskiej gospodarki, lepsze zarządzanie przepływem gotówki i znacznie ułatwia nowym firmom rozpoczęcie sprzedaży online - mówi François Nuyts, prezes Allegro. - Nieustannie inwestujemy w projekty, które mają znaczący wpływ na codzienne życie Polaków i na polską gospodarkę - dodaje François Nuyts.

W ramach przedłużonego do końca maja 2020 r. pakietu: wydłużony zostanie termin płatności dla małych firm z 14 do 60 dni, Allegro zaoferuje 3 miesiące bez płacenia prowizji dla nowych polskich sprzedawców niezależnie od skali działalności; klienci mają łatwy dostęp do pożyczki z cash-backiem do 4,5 tysiąca złotych dla sprzedawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, nadal wstrzymane zostają wcześniej ogłoszone podwyżki opłat, dzięki czemu sprzedawcy oszczędzili już 8,5 miliona złotych w kwietniu, a w maju oszczędzą 8,7 miliona złotych.

W ostatnich tygodniach Allegro uruchomiło szereg projektów, które wspierają Polaków w walce z pandemią. Należą do nich m.in. bezpłatny miesięczny pakiet Allegro Smart!, oferujący każdemu możliwość zrobienia zakupów z bezpłatną dostawą. Allegro wspiera także polski system opieki zdrowotnej, przekazując 2 mln zł na Fundusz Pomocy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na zakup 24 respiratorów dla polskich szpitali. Uruchomiona została także charytatywna zbiórka pieniędzy zorganizowana przez Allegro, która zapewni Funduszowi większe wsparcie finansowe i pozwoli na kolejne zakupy potrzebnego sprzętu. Firma przekazała również środki ochrony indywidualnej - maski i środki dezynfekujące - o łącznej wartości 1 mln złotych do 22 szpitali w całej Polsce. Allegro wspiera także indywidualne inicjatywy pracowników, skierowane na walkę z pandemią.

Szczegółowe informacje o przedłużeniu Pakiecie wsparcia dla Sprzedających można znaleźć pod tym linkiem: https://na.allegro.pl/PrzedluzonyPakietdlaSprzedajacych

