Argentyna odcina się od świata

Wszystkie komercyjne loty do Argentyny oraz z Argentyny a także wszystkie loty wewnętrzne zostały zakazane do września. Tak postanowiła Krajowa Administracja Lotnictwa Cywilnego. Rząd nakładając zakaz zapowiedział, że będzie sowicie karał firmy ignorujące nowe zasady

W decyzji podkreślono zamiar administracji prezydenta Alberto Fernándeza, aby zablokować wszystkie podróże lotnicze - do Argentyny i na terytorium Argentyny - do tej daty. Ma to powstrzymać rozprzestrzenienie się pandemii koronawirusa. Latać będą mogły tylko samoloty transportujące ładunki oraz te przewożące obywateli Argentyny do kraju w ramach powrotu do domu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami z kraju będą mogli wylecieć także obywateli innych państw.

Argentyna jest objęta ogólnokrajową kwarantanną od 20 marca. Na razie obowiązuje ona do 10 maja.

Krajowa Administracja Lotnictwa Cywilnego (ANAC) stwierdziła, że operatorzy przewożący pasażerów „z, w kierunku lub w obrębie” Argentyny mogą ubiegać się o zmianę harmonogramu lotów lub zezwoleń na loty od 1 września 2020 r. ANAC zezwolił również na sprzedaż biletów na loty, które mają rozpocząć się po tej dacie, pod warunkiem że ograniczenia na komercyjny transport lotniczy zostaną zniesione. W ten sposób władze lotnicze pozostawiły sobie furtkę na wypadek przedłużenia zakazu lotów.

Zakaz został wydany by uniemożliwić liniom lotniczym sprzedaż biletów na loty, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez władze Argentyny. Jak donosi ANAC, niektóre linie lotnicze samodzielnie lub przez pośredników promują już sprzedaż biletów a nie uzyskały jeszcze zezwolenia na wykonywanie lotów do Argentyny.

Z wydania zakazu nie są zadowolone firmy z branży lotniczej i turystycznej. Ich zdaniem zakaz ten bezpośrednio naraża istnienie tysięcy miejsc pracy, a branżę na poważne ryzyko olbrzymich strat.

Buenos Aires Times/ mk

