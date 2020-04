Poruszające "Pocztówki z kwarantanny"

Informujemy, że jest już dostępne najnowsze „Sieci Extra” - specjalny dodatek do tygodnika „Sieci”, dostępny wyłącznie dla tych, którzy wykupili e-preneumeratę i w ten sposób dołączyli do naszej „Sieci Przyjaciół”.

Dodatek zatytułowany „Pocztówka z kwarantanny” zawiera teksty wyjątkowe. To osobiste świadectwa dziennikarzy naszej redakcji z okresu kwarantanny. To zapis wyjątkowego czasu.

Red. Aleksandra Jakubowska napisała:

Piotr wychodzi ze swojego pokoju i podaje aktualną liczbę zmarłych na koronawirusa. „To dużo czy mało? Spada czy rośnie?” – pyta. Piotr jest 37-letnim mężczyzną o umyśle dziecka. Jest osobą niepełnosprawną intelektualnie. Jest naszym ukochanym synem. Ma fotograficzną pamięć, która pozwala mu pisać bez ortograficznych błędów, potrafi obsługiwać komputer, telefon, ale nie zna wartości pieniędzy i nie potrafi liczyć. (…)

„Epidemia koronawirusa zabrała mu także tych, którzy żyją. Już nie może spotkać się ze swoimi koleżankami i kolegami ze Środowiskowego Domu Samopomocy, pojechać rowerem do „przyszywanych” dziadków, pani Janeczki i pana Janka, ich córki Agnieszki, którą traktuje jak siostrę. Nie może się poczuć samodzielny, jadąc do miejscowej kawiarni na kawę, która jest tylko pretekstem, by poprzekomarzać się z zaprzyjaźnionymi kelnerkami. Nie wpadnie do pani Magdy z warzywniaka, żeby zapytać, jak chowa się wnuczka, a znajome od lat ekspedientki ze spożywczego samu nie pochwalą go, że chyba ostatnio schudł.

Piotr miał swoją enklawę, w której czuł się bezpiecznie, kontakt z ludźmi, którzy traktowali go przyjaźnie, nie dając do zrozumienia, że jest „inny” i nigdy nie spotkał się wśród nich z przejawem niechęci i agresji osobników, dla których każda niepełnosprawność jest czymś cudacznym czy wręcz obrzydliwym. Ten bezpieczny świat Piotra skurczył się nagle przez epidemię koronawirusa, ograniczony został do domu i rodziców i nawet rower, na którego zakup tak czekał, stoi w kącie, bo po co nań wsiadać, kiedy nie ma do kogo jechać?