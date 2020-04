Energa podpowiada jak obniżać koszty zużycia energii elektrycznej

Nowa strategia PGG zakłada osiągnięcie w 2030 r. wyniku EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją) na poziomie 2,8 mld zł, wobec 1,4 mld zł prognozowanego na 2017 r. Firma chce obniżyć jednostkowy, gotówkowy koszt produkcji węgla z tegorocznych 239 zł na tonę do 203 zł na tonę w roku 2030 - oznacza to redukcję kosztów o ok. 15 proc.