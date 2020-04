PSSE wydała pierwszą decyzję o wsparciu on-line

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała pierwszą decyzję o wsparciu w formie on-line. Otrzymała ją spółka Gormanet.

Jest to dobry zwiastun odmrażania gospodarki. Szczególne znaczenie ma fakt, że spółka Gormanet to polska firma technologiczna tworząca światowej jakości rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją. Spółka od 10 lat prężnie się rozwija. Jedną z jej marek spółki dobrze znanej na rynku amerykańskim jest Devopsbay, która świadczy usługi z zakresu wytwarzania oprogramowania oraz zarządzania systemami. Wydana decyzja o wsparciu pozwoli spółce na realizację kolejnego etapu rozwoju i umacniania swojej pozycji na światowych rynkach. Nowoczesne technologie informatyczne to jedna ze specjalizacji gospodarki Pomorza. Cieszy więc, że w dobie trudnej sytuacji związanej z pandemią są także dziedziny gospodarki które mogą się rozwijać.

W wydarzeniu uczestniczyli: Przemysław Sztandera prezes Zarządu i Paweł Lulewicz wiceprezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oraz Michał Kułaczkowski prezes firmy Gormanet.

Prezes PSSE, podkreślał rolę branży nowych technologii w obecnej sytuacji gospodarczej:

Przyszło nam żyć w rzeczywistości której jeszcze niedawno nikt sobie nie wyobrażał, gdzie wysokie technologie odgrywają bardzo ważną rolę w pracy oraz rozwoju gospodarek światowych i krajowych. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, nie zawiesiła swojej działalności i jako jedna z pierwszych firm na Pomorzu przeszła na pracę zdalną cały czas wspierając przedsiębiorców, nie tylko jeśli chodzi o radzenie sobie z pandemią koronawirusa ale również wspierając te firmy, które planują dynamiczny rozwój. Bardzo się cieszymy, że możemy wręczyć decyzję o wsparciu firmie Gormanet, która działa w branży IT i która wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, co wiąże się z ogromnym potencjałem rozwoju.

PSSE/ as/