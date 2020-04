MZ: Po majówce nie będzie już godzin dla seniorów

Przywrócenie działalności centrów handlowych, prowadzenie usług hotelarskich, wznowienie funkcjonowania muzeów czy bibliotek, rezygnacja z tzw. godzin dla seniorów i możliwość korzystania z rowerów miejskich - min. takie zapisy znalazły się w projekcie łagodzenia obostrzeń.

W związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 Ministerstwo Zdrowia skierowało w czwartek do roboczych konsultacji projekt rozporządzenia w tej sprawie. Uwagi można zgłaszać do piątku 1 maja do godz. 12.

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zakłada ono m.in. rezygnację z tzw. godzin dla seniorów, możliwość korzystanie z przyłbic zamiast maseczki lub części odzieży w celu zakrywania ust i nosa, a także wprowadza zmiany w zakresie przywrócenia działalności centrów handlowych, prowadzenia usług hotelarskich, funkcjonowania muzeów czy bibliotek. Projekt przewiduje też m.in. możliwość stopniowego wznawiania rozgrywek lig zawodowych w piłce nożnej i żużlu oraz korzystania, po 5 maja, z rowerów miejskich.

W uzasadnieniu wskazano, że „zasadniczo powiela ono rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem zniesienia niektórych ograniczeń lub zakazów albo zmniejszenia skali ograniczeń”.

W projekcie zapisano, że usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa. Uchylany jest zakaz dot. działalności bibliotek, archiwów i muzeów.

Po dniu 3 maja planuje się również przywrócenie działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży lub usług powyżej 2000 m kw. innej niż ta, która była dopuszczona na podstawie dotychczasowego rozporządzenia, jednakże przy założeniu, że ograniczono liczbę osób do 1 osoby na 15 m2 powierzchni, na której jest dokonywana sprzedaż lub świadczone są usługi. Nadal - do odwołania będzie zakazane prowadzenie handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych.

Po 3 maja planuje się również przywrócenie prowadzenia usług rehabilitacyjnych oraz działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także lecznictwa uzdrowiskowego.

Projektowana regulacja od 4 maja zmniejsza ograniczenia w kwestii konieczności poddania się kwarantannie osób przekraczających granicę w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w państwie sąsiadującym, a także uczniów pobierających naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym. Z uwagi na sytuację epidemiczną nie dotyczy to osób wykonujących zawód medyczny oraz osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia umożliwia się również korzystanie z przyłbic zamiast maseczki lub części odzieży w celu zakrywania ust i nosa.

Projekt łagodzi ograniczenia odnośnie liczby osób uczestniczących w kulcie religijnym. W obiektach kultu religijnego mniejszych niż 75 m kw. będzie mogło uczestniczyć w tym samym czasie pięć osób, oprócz osób uczestniczących w sprawowaniu tego kultu.

Na mocy rozporządzenia po 5 maja dozwolone będzie korzystanie z rowerów miejskich.

Projekt wprowadza też zmiany, jeśli chodzi o kwarantannę pracowników sektora transportu wodnego śródlądowego, przekraczających granicę.

W uzasadnieniu wskazano ponadto, że w związku z licznymi postulatami w tym zakresie, zrezygnowano od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia z tzw. godzin dla seniorów. Podnoszono m.in., że w tych godzinach tworzą się kolejki, co utrudnia zachowanie zasad tzw. dystansu społecznego.

Zaproponowano rozwiązania mające na celu stopniowe umożliwianie uprawiania sportu wyczynowego, a także umożliwienie korzystania z wybranych obiektów sportowych zarówno sportowcom zawodowym jak i amatorom.

Projekt dopuszcza m.in. możliwość stopniowego wznawiania rozgrywek lig zawodowych w piłce nożnej i żużlu.

Regulacja przewiduje umożliwienie przygotowań kadry narodowej do Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich, prowadzonych w obiektach Centralnego Ośrodka Sportu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających w COS i ograniczenia kontaktów sportowców z osobami z zewnątrz zdecydowano wyłącznie na dopuszczenie możliwości zakwaterowania członków kadry narodowej w COS.

Dla sędziów, osób uprawiających sport we wskazanych obiektach sportowych, oraz ich trenerów wyłączono obowiązek zakrywania ust i nosa. Obowiązek zakrywania usta i nosa będzie obowiązywał pozostałe osoby korzystające z obiektu, a także na zasadach ogólnych przed dotarciem do obiektu i powrotem do domu.

PAP/kp