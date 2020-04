Po kryzysie: Kto upadnie, kto przetrwa?

Eksperci z różnych dziedzin są zgodni: po epidemii świat będzie wyglądał zupełnie inaczej. Obudzimy się w świecie większego dystansu, ale też innego podejścia ekonomicznego i gospodarczego. Sytuacja izolacji społecznej zmusiła nas do szybkiego i totalnego uzależnienia naszych czynności od technologii.

Komunikacja między pracownikami, handel, konferencje i spotkania, księgowość oraz prowadzenie projektów – wszystko to prawie w stu procentach przerzuciliśmy na narzędzia online. Można powiedzieć, że sektor informatyczny i nowych technologii to jeden z niewielu, który wyjdzie z epidemii obronną ręką. To sprawi, że nasza praca i aktywność gospodarcza po epidemii może być inna, niż przed nią. Chociaż pewnie w pierwszym momencie rzucimy się sobie w objęcia.

– Istnieją branże, które paradoksalnie na tym kryzysie nie stracą aż tak dużo, a mogą nawet zyskać. To jest szeroko rozumiany handel internetowy i e-commerce. Wydłużają się kolejki do sklepów internetowych, w warunkach izolacji społecznej w dużej mierze przerzucamy się na handel online. Również wiele tradycyjnych firm i sklepów próbuje w ostatnim czasie wdrażać platformy do handlu internetowego – powiedział Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego.