LEGO szykuje wielki projekt z Universalem

Grupa LEGO ogłosiła wczoraj podjęcie globalnej współpracy z Universal Music Group (UMG), światowym liderem branży muzycznej. Partnerstwo ma na celu zachęcenie do wyjątkowej zabawy dzięki innowacyjnej inicjatywie, łączącej pasję do muzyki z ponadczasową koncepcją LEGO® System in Play

Współpraca opiera się na rozwoju nowej gamy produktów LEGO, które zostaną zaprezentowane w 2021 roku. Firmy połączyły siły, by zachęcać i inspirować do działania kolejne pokolenia muzyków, artystów i fanów. Ta pełna pozytywnego przekazu inicjatywa ma pomóc wykorzystać twórczy potencjał, jaki drzemie w muzyce i zabawie klockami LEGO.

Universal Music Group w swoim dorobku ma szerokie portfolio muzycznych nagrań i wydawnictw, obejmujący wszystkie gatunki i języki, a do partnerstwa z LEGO umożliwił współpracę z lokalnymi i światowymi gwiazdami. Z kolei LEGO wniosło swoje umiejętności w tworzeniu międzypokoleniowych produktów i ciekawych, barwnych i zabawnych historii.

Muzyka odgrywa kluczową rolę w życiu każdego dziecka, od urodzenia, przez cały okres jego rozwoju. Przez dekady dzieci i młodzież odkrywały swoją pasję do muzyki słuchając winyli, radia, kaset, CD, oglądając teledyski i transmisje. Teraz, dzięki współpracy Grupy LEGO i UMG, będziemy mogli stworzyć nowy, interaktywny sposób, by inspirować kolejne pokolenia fanów i wizjonerów - komentuje Olivier Robert-Murphy, globalny dyrektor działu New Business w Universal Music Group.

LEGO zapowiada, że dzięki połączeniu muzyki i koncepcji LEGO System in Play, współpraca przyniesie dzieciom ekscytujące możliwości, pozwoli im integrować się, w pełni wyrażać siebie i pasję do muzyki. Poza wciągającą interaktywną zabawą, zdobędą one nowe doświadczenia, które będą dla nich inspiracją i wsparciem w kreatywnym rozwoju.

Wiemy, że muzyka jest wielką pasją dla wielu dzieci, ma ona ogromną siłę angażowania i integrowania dzieci i ich rodzin, tak samo jak klocki LEGO. To partnerstwo pozwoli nam cieszyć się z siły, jaką daje połączenie muzyki i koncepcji LEGO System in Play. Zapewni ono również dzieciom całkowicie nowy sposób na wyrażanie siebie, dzięki włączaniu muzyki do swojego własnego świata, na swój własny sposób - ocenia dyrektor marketingu Grupy LEGO, Julia Goldin.

Więcej szczegółów dotyczących wyjątkowej inicjatywy i współpracy zostanie podanych jeszcze w tym roku.

mw, mat. prasowe LEGO