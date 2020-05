Czy „Solidarność” pomoże zwalnianym pracownikom?

Ochrona miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom, którzy z powodu epidemii koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji, to główne cele rządowej tarczy antykryzysowej. Nie tylko jednak rząd, ale także strona społeczna - związki zawodowe podejmują szereg działań, które mają przede wszystkim chronić tych pracowników, którzy w wyniku kryzysu zagrożeni zostali utratą zatrudnienie.

O współpracy pomiędzy rządem i stroną społeczną przy formułowaniu założeń tarczy antykryzysowej, o lepszej sytuacji osób zatrudnionych w spółkach skarbu państwa, a także m.in. o konieczności podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych do co najmniej 1 300 zł bruto, mówił w wywiadzie gospodarczym w Telewizji w Polsce - Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność.

Solidarność dba o to, by kosztami kryzysu nie obarczano nadmiernie pracowników. Związek zabiega też o radykalne podniesienie zasiłku dla bezrobotnych.

Postulujemy, by zasiłek dla bezrobotnych wzrósł do co najmniej 1300 zł – czyli połowy najniższego wynagrodzenia

Rzecznik „Solidarności” ocenia też o sytuację pracowników w spółkach skarbu państwa.

Nie boimy się o pracowników w spółkach skarbu państwa, bo one są relatywnie dobrze uzwiązkowione i siłą rzeczy wymuszają dialog. Jeżeli coś odbywa się w dialogu, to nie dzieje się nic na co nie mielibyśmy wpływu. My wcześniej też podejmowaliśmy samoograniczenia – jeśli pracodawca traktuje nas poważnie i pokazuje w czym jest problem, to go wspólnie rozwiązujemy. Na razie w przypadku spółek skarbu państwa nie dzieje się nic szczególnego, co wymagałoby naszej interwencji.