NFZ: Wielki problem w czasach epidemii to osamotnienie

- Osamotnienie jest w czasie epidemii dominującym problemem osób korzystających ze wsparcia psychologów dyżurujących na infolinii NFZ - zauważa prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski.

Dzwoniąc pod bezpłatny numer Telefonicznej Informacji Pacjenta, działającej pod numerem 800-190-590, można poprosić o przekierowanie rozmowy do dyżurującego przez całą dobę, siedem dni w tygodniu psychologa.

Ta szczególna forma pomocy skierowana jest do osób w kryzysie emocjonalnym, które np. odczuwają stres lub lęk wywołany sytuacją zagrożenia epidemiologicznego.

Psycholog w trakcie telefonicznej rozmowy, przeprowadza wywiad oraz w razie potrzeby wskazuje dalszą ścieżkę postepowania np. konieczność konsultacji psychiatrycznej lub diagnozy pod kątem ewentualnej terapii.

W odpowiedzi na zgłaszane przez pacjentów potrzeby poszerzyliśmy zakres usług infolinii oferując wsparcie psychologiczne dla dzwoniących. To stosunkowo nowy produkt, bo wprowadziliśmy go niecałe trzy tygodnie temu. Usługa ma nieco innych charakter niż masowe informowanie, które do tej pory realizowaliśmy na Telefonicznej Informacji Pacjenta” - powiedział PAP szef Funduszu.

Każdy kto ma potrzebę rozmowy o swoich problemach może zadzwonić i poprosić o połączenie z psychologiem. Mamy do dyspozycji 20 specjalistów. Rozmowy, które prowadzą dotykają istotnych problemów związanych z sytuacją, jakiej doświadczają osoby potrzebujące psychologicznego wsparcia” - dodał.