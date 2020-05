Przekop przez Mierzeję Wiślaną: będą kolejne prace [VIDEO]

- Przebudowa toru wodnego na rzece Elbląg i budowa mostu obrotowego w Nowakowie to kolejny etap prac przy powstawaniu nowej drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną. Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg na wykonanie tych robót. Chętne firmy mogą zgłaszać oferty do 22 czerwca.

Od kilku miesięcy w miejscu planowanego kanału żeglugowego na Mierzei trwają prace budowlane. Powstają tam m.in. nabrzeża, prowadzone są wykopy, a urobek z nich jest transportowany i hałdowany w południowej części przekopu. Zostanie wykorzystany do budowy obwiedni sztucznej wyspy.

Obecnie inwestor czyli Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg na wykonanie drugiego etapu inwestycji.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, w tym etapie przebudowany zostanie istniejący tor wodny na rzece Elbląg. Będzie to odcinek o długości ok. 10,4 km. Na rzece zbudowane zostaną również niskie przystanie. Nadto zbudowany zostanie most obrotowy nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo. Powstanie on w odległości około 650 m w kierunku południowym od istniejącego mostu pontonowego.

Pobudowany zostanie również nowy odcinek drogi powiatowej wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Elbląg ze ścieżką dla pieszych i rowerzystów oraz trasami dojazdowymi. Łączna długość dróg wyniesie około 1,5 km. Planuje się, że prace na rzece Elbląg i w jej pobliżu potrwają do 30 miesięcy.

Roboty budowlane, które prowadzone są obecnie na Mierzei Wiślanej dotyczą budowy portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, budowy kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. Zbudowane zostaną także dwa ruchome stalowe mosty, które umożliwiać będą przejazd nad kanałem przed śluzą i za śluzą. Powstanie sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym.

W trzecim etapie budowy kanału żeglugowego pogłębiony zostanie tor wodny na Zalewie Wiślanym.

Jak przypomniał Urząd Morski w Gdyni, całkowita długość nowej drogi wodnej wyniesie blisko 23 kilometry, w tym przejście przez Zalew Wiślany wyniesie nieco ponad 10 kilometrów, po rzece Elbląg także ponad 10 kilometrów, a pozostałe ok 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Głębokość kanału wyniesie 5 m. Docelowo nowa droga wodna między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą konsorcjum firm NDI i Besix.?

PAP(autor: Agnieszka Libudzka)/gr