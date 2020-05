Premier: Jest nas, Polek i Polaków, aż 60 milionów

Jest nas, Polek i Polaków, aż 60 milionów, a nasze barwy są biało-czerwone🇵🇱. 2️⃣ maja te dwa fakty wybrzmiewają z całą mocą, bo obchodzimy święto Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki

Wszystkim Rodakom mieszkającym poza Ojczyzną, na wszystkich kontynentach, z całego serca dziękuję za to, że rozsławiacie imię naszego kraju we wszystkich zakątkach Ziemii. Wszyscy - w Polsce i na świecie - wywieśmy dzisiaj nasze piękne, biało-czerwone, flagi narodowe - możemy przeczytać.

Co roku 2 maja ze szczególną mocą podkreślamy, że Polska nie liczy sobie 38 mln obywateli; Polska to 60 mln Polek i Polaków żyjących na całym świecie - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w przypadającym 2 maja Dniu Polonii i Polaków za Granicą.

W polskim kalendarzu są takie dni, których nawet pandemia koronawirusa nie jest w stanie nam odebrać. To dzień Polonii i Polaków za granicą” - powiedział premier w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Jak dodał, „co roku 2 maja ze szczególną mocą podkreślamy, że Polska nie liczy sobie 38 mln obywateli”. „Polska to 60 mln Polek i Polaków żyjących na całym świecie” - zaznaczył.

Według Morawieckiego, to nie przypadek, że tego samego dnia obchodzimy także święto Flagi RP, bo, jak wskazał „te dwa kolory łączą nas ze sobą najściślej”. „W nich mieści się całe spektrum naszych historii, naszych emocji i naszych marzeń” - zaznaczył.

Drodzy rodacy, chcę wam podziękować za to, że jesteście, za to, że swoją pracą i swoim talentem tak godnie reprezentujecie Polskę na całym globie. I proszę pamiętajcie, gdziekolwiek jesteście: wasza ojczyzna Polska, wasz dom jest razem z Wami” - zapewnił szef rządu.

Obchodzony 2 maja Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 roku. Dzień ten jest też świętem Polonii i Polaków za granicą. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu - godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.