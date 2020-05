Najnowsze dane o COVID-19 [Raport Polska i Świat]

W Polsce - Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę po południu o 270 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, łącznie jest ich 13 tys. 375. Resort podał, że zmarło kolejnych 13 osób, w sumie zanotowano 664 zgonów. W USA Donald Trump ma nadzieję, że liczba ofiar Covid-19 w Stanach Zjednoczonych będzie mniejsza niż 100 tys. Z kolei ostatniej doby w Chinach odnotowano zaledwie jeden nowy przypadek.

W Polsce Nowe, potwierdzone wynikiem badań laboratoryjnych przypadki zakażenia dotyczą osób z województw: śląskiego (66), wielkopolskiego (51), dolnośląskiego (40), łódzkiego (34), mazowieckiego (25), małopolskiego (21), opolskiego (9), pomorskiego (6), zachodniopomorskiego (5), kujawsko-pomorskiego (4), podknrpackiego (4), lubelskiego (2), podlaskiego (2), świętokrzyskiego (1).

Ministerstwo przekazało, że zmarło 13 zakażonych osób: siedem kobiet i sześciu mężczyzn w wieku od 61 do 89 lat. Resort podał, że większość osób miała choroby współistniejące.

Przebadanych zostało dotąd w kierunku koronawirusa 366 tys. 13 próbek; testy wykonano u 333 tys. 362 osób - przekazało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.

Zakażenie wykryto u 13 tys. 375 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 11,3 tys. testów.

Resort zdrowia podał, że 2649 osób jest hospitalizowanych z powodu koronawirusa. 95 625 osób jest objętych kwarantanną, a 18 383 nadzorem epidemiologicznym. Z covid-19 wyzdrowiały 3 762 osoby.

Bardzo poważne informacje dochodzą z zakonu Sióstr Szarytek. Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 32 z 33 sióstr zakonnych, przebywających w poznańskim domu zakonnym - poinformował w sobotę Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pierwsze 5 przypadków zarażenia SARS-CoV-2 wśród zakonnic wykryto w czwartek.

Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał w sobotę PAP, że potwierdzono kolejne przypadki zakażenia SARS-CoV-2 w poznańskim domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, w którym mieszkają 33 osoby.

Mamy łącznie 32-osobowe ognisko. Tylko u jednej z sióstr wynik testu na koronawirusa był negatywny” - powiedział. Są tam siostry zakonne w podeszłym wieku, którymi trzeba się opiekować. Oprócz tego siostry prowadzą też na zlecenie miasta Poznania dom pomocy społecznej, w którym przebywa nieco ponad 50 osób. W najbliższym czasie będą one poddane badaniu na obecność koronawirusa” - wskazał Stube.

Wyjaśnił, że siostry zakonne opiekujące się pensjonariuszami DPS-u były wyposażone w środki ochrony osobistej. „Trudno teraz powiedzieć, na ile to było skuteczne” - przyznał Stube.

Nie mamy informacji o potrzebie hospitalizacji, którejkolwiek z zakażonych zakonnic, a więc ich stan jest stabilny” - zaznaczył.

Wszystkie szarytki przebywają w domu zakonnym, który został objęty zbiorową kwarantanną. W czwartek kierownik oddziału epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Anna Pawłowska poinformowała PAP, że dom pomocy społecznej, w którym pracowały zakażone siostry zakonne, został zamknięty i objęty kwarantanną.

Z powodu kontaktu jednej z sióstr zakonnych z osobą zakażoną do 7 maja zamknięty będzie Całodobowy Dom Opieki dla Kobiet Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku (pow. poznański, woj. wielkopolskie). Jak poinformowano PAP w sobotę w domu opieki, w obiekcie przebywa obecnie około 20 pań, osiem sióstr i dwoje pracowników. Wszyscy czują się dobrze.

Hiszpania: 276 osób zmarło podczas ostatniej doby z powodu Covid-19

W ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 w Hiszpanii zmarło 276 osób. W sumie odnotowano tam już 25 100 zgonów - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia tego kraju. Od piątku w Hiszpanii przybyło też 1366 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

Oznacza to, że łączna liczba osób, u których potwierdzono obecność SARS-CoV-2, wynosi już 216 582, co stawia Hiszpanię w czołówce państw najbardziej dotkniętych pandemią.

Jak sprecyzował resort zdrowia, pomiędzy piątkiem a sobotą przybyło 2570 pacjentów uznanych za zdrowych po przebyciu Covid-19. W sumie hiszpańskie służby sanitarne szacują grono osób, które pokonały chorobę na 117 248.

Regionami najbardziej doświadczonymi przez epidemię koronawirusa są wspólnota autonomiczna Madrytu oraz Katalonii. Do soboty zmarło tam odpowiednio 8222 i 5061 osób.

Sobota jest pierwszym od połowy marca dniem, podczas którego mieszkańcy Hiszpanii mogą wychodzić z domu w celach rekreacyjnych. Rząd zgodził się również na wychodzenie z domów osób starszych na krótkie spacery. Dotychczas z przywileju tego korzystały jedynie dzieci i ich rodzice, a także opiekunowie psów.

W sobotę do południa setki osób zostały wyproszone przez hiszpańską policję z parków w Madrycie. Władze stolicy nie zgodziły się bowiem na korzystnie z terenów zielonych miasta w celach służących rekreacji. Funkcjonariusze twierdzą też, że wiele osób nie stosuje się do nakazu zachowania dystansu wobec innych przechodniów.

Przedstawiciele policyjnych syndykatów spodziewają się, że wraz z wyznaczeniem limitów godzin na spacery i treningi liczba sankcji za lekceważenie przepisów o stanie zagrożenia epidemicznego znacząco wzrośnie. Do czwartku w Hiszpanii wystawiono z tego powodu ponad 800 tys. mandatów.

Dobowy wzrost zakażeń SARS-CoV-2 w Niemczech wyniósł 945 - poinformował w sobotę rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie.

Zmarły 94 osoby zakażone koronawirusem - podano. Całkowita liczba zakażonych wzrosła do 161 703 przypadków, a zmarłych do 6575.

Liczba nowych zakażeń odnotowywanych w ciągu doby utrzymuje się od połowy kwietnia na podobnym, porównywalnym poziomie, co oznacza, że szczyt zakażeń SARS-CoV-2 Niemcy mają już za sobą. Przed miesiącem, 2 kwietnia liczba wszystkich zakażonych wynosiła 84,8 tys., dwa miesiące temu - 2 marca, 165.

Znacząco zmalała liczba zgonów. Miesiąc temu, 2 kwietnia, miało miejsce 6813 zgonów, po rekordowym 28 marca, gdy w ciągu jednej doby zmarło 6824 osoby, które zachorowały na Covid-19. 2 maja - jak podano na stronie Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) - zmarły 94 osoby.

Wszystkich wyleczonych jest w Niemczech ok. 127 tys.

W sobotę niemieckie media poinformowały także, że w porcie Cuxhaven na Morzem Północnym administracja morska Dolnej Saksonii podjęła decyzję o poddaniu kwarantannie 2899 członków załogi statku, który tam zawinął. Okazało się, że jedna z osób jest zakażona SARS-CoV-2.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto w Bawarii, w Nadrenii Północnej-Westfalii i w Badenii-Wirtembergii.

Ukraina: 550 nowych przypadków zakażenia koronawirusem

550 nowych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto w ciągu minionej doby na Ukrainie, zmarło kolejnych siedem osób chorych na Covid-19 - podał w sobotę resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans wszystkich zakażeń SARS-CoV-2 wzrósł do 11 411, a zgonów do 279.

Centrum Zdrowia Publicznego poinformowało, że wśród zmarłych jest 17 pracowników służby zdrowia.

Infekcję potwierdzono łącznie u 771 dzieci i aż 2250 pracowników sfery usług medycznych. 1498 pacjentów wyzdrowiało - zaznaczono w komunikacie. Ambulatoryjnie leczonych jest 7960 pacjentów, a hospitalizacji wymagały 3452 osoby. 151 chorych jest podłączonych do respiratorów. Najwięcej infekcji wykryto dotychczas w obwodzie czerniowieckim (1745), w Kijowie (1494) i w obwodzie iwano-frankowskim (942). W tym ostatnim jest też najwięcej zgonów - 53.

Jak podało Centrum Zdrowia Publicznego, dotychczas w kraju przeprowadzono ok. 123 tys. testów metodą PCR na obecność koronawirusa. Według ukraińskiego rządu szczyt zachorowań na Covid-19 jest oczekiwany między 3 i 8 maja. Restrykcje związane z pandemią przedłużono do 11 maja.

Holandia/ 445 nowych infekcji i 94 kolejne zgony z powodu koronawirusa

W Holandii na Covid-19 zmarły kolejne 94 osoby, stwierdzono też 445 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w sobotę Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Łącznie epidemia pochłonęła w tym kraju 4987 ofiar śmiertelnych.

Według najnowszych danych RIVM hospitalizowano 97 kolejnych chorych. Jak dotąd do szpitali ogółem trafiło 10 951 zakażonych osób. Koronawirusa w Holandii stwierdzono łącznie u 40 236 osób.

Nie wszystkie przyjęcia do szpitala lub zgony miały miejsce w ciągu ostatniej doby. Niektórzy pacjenci są zgłaszani później i z tego powodu liczby są często uzupełniane danymi z poprzednich dni.

Rzeczywista liczba zakażeń jest wyższa, ponieważ nie wszystkie osoby z objawami poddawane są testom - zastrzega RIVM.

Węgry: 79 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 12 chorych na Covid-19

Dwanaścioro chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, stwierdzono też 79 nowych zakażeń - poinformowano w sobotę na rządowej stronie internetowej poświęconej epidemii koronawirusa w tym kraju.

Liczba wszystkich pacjentów zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem wzrosła tym samym do 335, zaś liczba wszystkich wykrytych do tej pory zakażeń do 2942.

625 osób uznano za wyleczone. Obecnie w szpitalach leczonych jest 1008 chorych, przy czym 52 oddycha przy pomocy respiratora. Domowej kwarantannie podlega niecałe 11 tys. osób.

Od poniedziałku na większości obszaru Węgier nastąpi pewne złagodzenie restrykcji wprowadzonych w związku z epidemią: będzie można otworzyć sklepy bez ograniczeń godzinowych, a także będą mogły działać tarasy i ogródki restauracji i kawiarni. Będzie też można chodzić na plaże.

Premier Viktor Orban powiedział w piątek, że 80 proc. zgonów chorych na Covid-19 przypada na Budapeszt i okalający go komitat (województwo) Pest, i z tego powodu rząd pozostawił w mocy ograniczenia dotyczące Budapesztu i niektórych okolicznych powiatów.

Iran: Władze ogłaszają wyraźny spadek nowych zakażeń koronawirusem

W ciągu ostatniej doby w Iranie stwierdzono 802 nowe zakażenia koronawirusem i według oficjalnych danych to najmniejszy dobowy przyrost infekcji w tym kraju od 10 marca. Resort zdrowia Iranu poinformował także

Kanadyjska gospodarka zacznie się ponownie otwierać z początkiem maja

Z początkiem maja kanadyjskie prowincje zaczną łagodzić ograniczenia wprowadzane w marcu br. w związku z epidemią koronawirusa. Najwięcej zmian zostanie wprowadzonych w poniedziałek 4 maja. Będą dotyczyć Ontario, Quebecu, Saskatchewanu, Manitoby i Alberty.

Według niedawnego sondażu Abacus Data aż 83 proc. Kanadyjczyków uważa, że władze powinny:

„postępować powoli, nawet, jeśli oznaczałoby to przesadną ostrożność. Naczelna lekarz kraju, dr Theresa Tam powtarzała ostatnio wielokrotnie, że Kanadę czeka przez długi czas „nowa normalność”.

Decyzje kanadyjskich prowincji pokazują, czym może być owa „nowa normalność” w roku, w którym kanadyjski deficyt budżetowy sięgnie prawdopodobnie 252 mld dolarów kanadyjskich (CAD), a PKB Kanady może spaść łącznie o 12 proc., co byłoby zgodne ze wstępnymi szacunkami parlamentarnego urzędu monitoringu budżetu. Kanada weszła w recesję już pierwszym kwartale br. - stwierdził jeden z konserwatywnych think-tanków: C.D.Howe w raporcie opublikowanym w piątek.

W piątek rząd najludniejszej prowincji Kanady, Ontario (ok. 40 proc. ludności), który w ostatnich dniach informował, że przed każdym etapem łagodzenia obostrzeń będzie wymagał dwutygodniowego spadku zachorowań, podał w komunikacie, że od poniedziałku zezwala na otwarcie centrów ogrodniczych (tylko odbiór zamówionych roślin) i firm sektora sadowniczo-ogrodniczego. Ponownie będą mogły ruszyć duże budowy dotyczące infrastruktury, telekomunikacji, szkolnictwa i przygotowania budów mieszkaniowych. Otwarte zostaną myjnie samochodowe i firmy dealerów samochodowych, choć te tylko dla umówionych klientów.

W czwartek rząd federalny w porozumieniu z rządami prowincji ogłosił zbiór zasad stosowanych w łagodzeniu ograniczeń. Pierwsza z nich to taka skala kontroli nad rozprzestrzenianiem się wirusa, by nowe przypadki nie stwarzały zagrożeń dla systemu opieki zdrowotnej.

PAP/gr