Panek CarSharing udostępnia samochody za darmo

W związku z sytuacją spowodowaną przez koronawirusa, największy Polski operator CarSharingu udostępnia samochody w całej Polsce za darmo. Każda osoba, która może i chce pomóc innym dostanie do 70 zł na dobę do wykorzystania na przejazdy. Wystarczy, że nakręci film dokumentujący swoje działania i umieści go w sieci.

-Wiemy jak wiele osób nie może teraz wyjść z domu, mogą to być osoby starsze, chore lub objęte kwarantanną. Mamy pełną świadomość, że są one uzależnione od innych. To, co możemy zrobić to pomóc tym, którzy już zdecydowali się wyjść z domu po to by pomagać. Udostępniamy więc samochody i dołączamy do już istniejących akcji - informuje Katarzyna Panek, rzecznik spółki Panek.

Do akcji społecznej #HELPsharing, którą zapoczątkował PANEK dołączyła już firma IT Focus, której aplikacja IHELPYOU komunikuje osoby pomagające z tymi, które pomocy potrzebują. W ciągu trzech pierwszych dni działania systemu dołączyło do niego kilka tysięcy osób.

-IHELPYOU pomaga pomagać w sprawach dnia codziennego - jak np. zakupy. Wolontariusze, czy jak wolimy ich nazywać Superbohaterki i Superbohaterowie - pomagają w tych sprawach przede wszystkim osobom starszym i tym na kwarantannie domowej. Bardzo cieszymy się, że wspólnie z PANEK uda się ułatwić pracę Wolontariuszy w całej Polsce. Dzięki możliwości wypożyczenia samochodu będzie można bezpieczniej i skuteczniej dotrzeć do tych, którzy tej pomocy potrzebują. To duży krok w kierunku samopomocy. Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom oraz firmie PANEK za tę wspaniałą akcję – powiedział Jakub Król, CEO IT Focus.

Samochody Panek CarSharingu są też od poprzedniego tygodnia wykorzystywane bezpłatnie w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy #Pomagamy. Jeżdżą nimi wolontariusze Pokojowego Patrolu (https://www.wosp.org.pl/pomagamy)

-Bardzo chętnie przyłączamy się do różnych akcji pomocowych, chcemy aby ufundowane przez nas przejazdy trafiły do odpowiednich osób – dodaje Katarzyna Panek.

Operator CarShairngu Panek przykłada ogromną wagę do dezynfekcji swoich samochodów, wierzy, że są bezpieczniejsze niż transport zbiorowy. Samochody PANEK od kilku dni dostępne są już w 21 miastach i kilkudziesięciu strefach podmiejskich. Są stale dezynfekowane i monitorowane w celu zminimalizowania szansy zakażenia. Autami PANEK można przemieszczać się po całym kraju, często wynajmowane są przez osoby korzystające z opcji powrotu do Polski czyli popularnego: #LotDoDomu. Są często jedyna opcja powrotu do swojego miasta bez narażania się podczas podróży transportem zbiorowym. Po każdym wynajmie realizowanym z Lotniska Okęcie samochód jest wyłączony z wynajmu i dezynfekowany.

-Tak jak nie chcemy aby nasi pracownicy jeździli obecnie komunikacją miejską, tak i wolontariuszom odradzamy taką formę transportu. Głęboko wierzę w to, że nasza działalność pomoże w szybszym i bezpieczniejszym transporcie– dodaje Katarzyna Panek.

Panek CarShairng w swojej akcji apeluje o uczciwość osób, które korzystają z samochodów za darmo. Wszystkie umieszczone w sieci filmy są weryfikowane pod kątem ich prawdziwości tak, aby środki były przeznaczane dla tych, którzy faktycznie pomagają. Na stronie akcji wyczytać można także, że firma Panek nie rekomenduje wychodzenia z domu jeśli jest to niebezpieczne dla pomagającego lub jego otoczenia.

Więcej o akcji: https://www.helpsharing.panekcs.pl/

Panek CarSharing/kp