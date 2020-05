Galerie handlowe otwarte!

Od poniedziałku centra handlowe mogą być otwarte, pod warunkiem spełnienia wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Nadal w galeriach będą nieczynne kina, strefy aktywności fizycznej, np. siłownie, place zabaw, parki trampolin, a także strefy gier i wyspy handlowe.

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz przedstawicielami zainteresowanych środowisk przygotowało wytyczne m.in. dla handlu w galeriach. Ich celem - jak podkreśla resort - jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem.

Zgodnie z wytycznymi, na terenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych działalność gospodarczą mogą prowadzić wszystkie sklepy z wyłączeniem: stref aktywności fizycznej (siłownie, sale i place zabaw, parki trampolin), stref gier, kin oraz wysp handlowych. Nie wolno również korzystać z szatni, przechowalni ubrań i przedmiotów. Z codziennego użytku pozostają wyłączone też wszelkiego rodzaju fontanny.

Na terenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych muszą być wydzielone strefy gastronomiczne z widoczną, barierą oddzielającą. „W każdej strefie na jedną osobę powinno przypadać min. 15 m kw. Osoby stojące w kolejce powinny stać w 2-metrowych odstępach. W utrzymaniu odpowiedniego dystansu powinny im pomóc umieszczone w widocznych miejscach wskazówki (naklejki na podłodze lub stojące znaki)” - uściślono.

W strefie gastronomicznej można kupować żywność wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dania nie mogą być spożywane na miejscu, czyli na terenie galerii, ani na ulicy.

W sklepach powinien być zachowany 2-m dystans między pracownikami a klientami.

Zgodnie z rekomendacjami, klienci powinni muszą mieć możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie znajdującym się na terenie obiektu handlowego lub w punkcie ustanowionym przez zarządcę obiektu, ewentualnie w automacie do zakupu maseczek.

Właściciele sklepów w centrach handlowych są zobligowani do zainstalowania możliwie dużej liczby pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wszystkich wejściach - również do placówek wewnątrz - a także w toaletach i przy kasach.

„Klienci mają obowiązek noszenia w sklepach rękawiczek jednorazowych lub rękawiczek foliowych zapewnionych przez operatora danego sklepu” - dodano.

Wytyczne regulują także zasady parkowania. Zgodnie z nimi klienci są zobligowani do parkowania na co drugim miejscu, a w przypadku braku takiej możliwości, do zachowania dystansu przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów.

Rekomendowana jest także organizacja pracy pracowników z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.

„Należy ograniczyć do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne. Spotkania powinny być prowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości między osobami (minimum 2 m). W miarę możliwości lepiej wybierać kontakt telefoniczny i/lub mailowy” - czytamy.

Więcej informacji o wytycznych dla poszczególnych branż można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz

PAP/ as/

