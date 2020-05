Łączą siły przeciw pandemii

Pracownicy Banku Pekao i innych spółek z Grupy PZU łączą siły, by pomagać w walce z koronawirusem. Zorganizowali zbiórkę pieniędzy na zakup tzw. namiotów barierowych chroniących przed zakażeniem innych pacjentów i personel szpitali

Do akcji włączyły się osoby pracujące we wszystkich spółkach z Grupy PZU, Banku Pekao, Alior Banku i Link4. Do każdej zebranej przez pracowników złotówki, firmy dołożą drugą. To kolejna inicjatywa, w którą angażują się pracownicy Pekao, mająca na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się skutków pandemii. Tym razem każdy z nich może wpłacić dobrowolną kwotę na specjalnie utworzone konto na wsparcie działań związanych z zapobieganiem COVID-19.

Oprócz działań skierowanych do naszych klientów indywidualnych i firmowych, realizujemy również bardzo ważną dla nas misję społeczną. Jako jeden z największych banków w Polsce, czujemy się odpowiedzialni za zdrowie Polaków oraz za personel medyczny, który każdego dnia z wielkim poświęceniem angażuje się w walkę z koronawirusem. Chcemy wesprzeć wszystkich, którzy codziennie stają na pierwszej linii frontu. Przekazaliśmy darowiznę dla najbardziej potrzebujących placówek medycznych w całym kraju, a nasi pracownicy jako wolontariusze włączyli się w pracę całodobowej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informowania o postepowaniu w sytuacji podejrzenia koronawirusa. Teraz - wspólnie z innymi spółkami z Grupy PZU - realizujemy nową inicjatywę, dzięki której zbierzemy środki na zakup niezbędnych dla szpitali oraz służb ratownictwa namiotów barierowych – mówi Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Banku Pekao S.A.

Namioty, szczelnie odgradzające chorego od otoczenia, chronią inne osoby przed zakażeniem. Autorem innowacyjnego pomysłu jest doktor Marcin Kaczor - kierownik Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.

Namiot barierowy umożliwia całkowite odseparowanie się od wirusów i zapobiega rozprzestrzenianiu się pandemii. Jego powłoka chroni inne osoby przed zarażeniem, a jednocześnie pozwala lekarzom na przeprowadzanie wszystkich niezbędnych zabiegów medycznych – wyjaśnia doktor Marcin Kaczor.

Bank Pekao od początku trwania pandemii podejmuje liczne działania w walce z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Aby wesprzeć polską służbę zdrowia, bank przekazał 5 mln zł darowizny na rzecz szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych. Pieniądze otrzymały najbardziej potrzebujące, wskazane przez Ministerstwo Zdrowia placówki z 6 województw. Ponadto, Fundacja Banku Pekao im. dr. Mariana Kantona zakupiła 23 tysiące maseczek ochronnych, przekazując je szpitalom z województwa mazowieckiego oraz ochotniczej straży pożarnej. Część z nich bank przekazał najbardziej zagrożonej grupie Polaków – seniorom. Łączna wartość pomocy finansowej spółek Grupy PZU dla szpitali i służb walczących z epidemią sięga już prawie 20 mln zł.

Bank Pekao / mk

