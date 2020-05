Nie zamykaj firmy. Przenieś ją do internetu!

To internet pozwoli też przetrwać tym firmom, które dadzą mu szansę. Dla wielu będzie to jedna z szans, dla jeszcze większej liczby mikro i małych firm jedyna. Zwłaszcza że z zakupów internetowych korzysta ponad 28 mln Polaków. Dlatego rząd rozpoczyna nową kampanię.

Małe i średnie przedsiębiorstwa to bardzo ważny sektor polskiej gospodarki, której właściwe funkcjonowanie w ostatnim czasie zostało istotnie zaburzone. W jej regeneracji może pomóc m.in. wykorzystanie nowych technologii. „Przenieś swoją firmę do internetu. Zarabiaj na e-handlu” to rządowy projekt biznesowy skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających sklepy stacjonarne. Ma zachęcić firmy, które dotąd nie prowadziły sprzedaży przez internet (e-commerce), do współpracy z platformami sprzedaży internetowej. Partnerami są najwięksi polscy operatorzy sprzedaży online.

Celem kampanii jest nie tylko zachęcenie do sprzedaży online, ale również zwiększenie świadomości przedsiębiorców o możliwościach rozwoju własnej firmy. Organizatorami akcji są Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Agencja Rozwoju Przemysłu SA.

Jednym ze sposobów na przetrwanie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa może też być przeniesienie swojego biznesu do internetu. W obecnej sytuacji spowodowanej koronawirusem, kiedy wszyscy musimy stosować się do obostrzeń i #zostaćwdomu, zakupy przez internet stają się skuteczną i przede wszystkim bezpieczną alternatywą. Dotyczy to zwłaszcza tych produktów, które nie są obecnie dostępne stacjonarnie, ale także zakupów, po które możemy, ale nie musimy wychodzić z domu. Dzięki sprzedaży internetowej i pracy kurierów e-przedsiębiorcy mogą dotrzeć do klientów, a korzyści z tego są obopólne – mówi Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju. – Jest to korzystne zarówno dla przedsiębiorcy, który zachowa możliwość sprzedaży swoich produktów, jak i obywatela. Zakupy może zrobić w sposób łatwy, szybki i przede wszystkim bez wychodzenia z domu – dodaje wicepremier Emilewicz.

Parterami akcji są liderzy w branży e-handlu – Allegro, OLX oraz Polski Fundusz Rozwoju, który wspiera akcję merytorycznie. Allegro i OLX przygotowały m.in. specjalne pakiety powitalne dla nowych użytkowników biznesowych, zawierające dostęp do specjalnych webinariów oraz dedykowane wsparcie zespołu sprzedażowego. ARP SA jest otwarta na współpracę z innymi platformami sprzedażowymi, które dzięki kampanii pozyskają nowych użytkowników, a mikro, małym i średnim przedsiębiorcom umożliwią rozszerzenie dotychczasowej działalności.

– Kampania ta z jednej strony odpowiada potrzebom współczesnych konsumentów coraz częściej korzystających z rozwiązań e-commerce, a z drugiej daje szansę na rozwój mikro- i małym przedsiębiorstwom. To jedna z wielu gospodarczych propozycji antykryzysowych, którym patronuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

ARP SA stworzyła specjalną stronę internetową poświęconą akcji, na której można zapoznać się m.in. z korzyściami prowadzenia sklepu online, poradnikiem, od czego zacząć i z jakich narzędzi skorzystać: HTTPS://ZARABIAJ-ONLINE.ARP.PL/.

– Idea tego projektu jest prosta. E-commerce to obecnie w Polsce prężnie rozwijający się kanał sprzedaży – z zakupów internetowych korzysta ponad 28 mln Polaków. Chcemy dać szansę małym sklepom, które dotychczas nie istnieją w e-handlu, a mają wszelkie ku temu predyspozycje i mogą w ten sposób zarabiać. Stworzyliśmy poradnik dla osób, które nie wiedzą, od czego zacząć. Zaprosiliśmy również do współpracy dwa znane market place’y i liczymy, że z czasem przyłączą się kolejni partnerzy – mówi Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP SA.

Kampania objęta jest patronatem GovTech Polska, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.