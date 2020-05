Microsoft zainwestuje miliard dolarów w polską transformację

Microsoft ogłasza plan inwestycji 1 miliarda dolarów w transformację cyfrową w Polsce, w tym dostęp do lokalnych usług w chmurze z pierwszego regionu przetwarzania danych

Microsoft ogłosił dzisiaj kompleksowy plan inwestycyjny dla Polski o wartości 1 mld USD, którego celem jest przyspieszenie innowacji i cyfrowej transformacji na rzecz rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej. Plan zakłada budowę pierwszego w Europe Środkowo-Wschodniej i Polsce regionu data center firmy oraz rozbudowane programy podnoszenia kompetencji z zakresu przetwarzania w chmurze, z których skorzysta około 150.000 polskich pracowników, partnerów Microsoft i studentów. Będzie to największa dotychczas inwestycja technologiczna w Polsce.

Szanowni państwo sam fakt ze łączę się z państwem w ten sposób świadczy o tym, że nowe technologie są najważniejsze dla rozwoju firm – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas videokonferencji z Microsoft oraz innymi podmiotami. - To kamień milowy dla sektora. Globalny gracz Microsoft wybrał Polskę na taka inwestycje w naszym regionie. Dowodzi to też, że polscy inżynierowie są cenieni stąd aż po Dolinę Krzemową. Hasło Microsoft „Empowering others” może być hasłem Polski i Polaków. Setki polskich inżynierów mogą odgrywać kluczową rolę w nowej gospodarce. Jestem przekonany, ze współpraca z Microsoft to klucz do przyszłości – powiedział premier.

Jednocześnie firmy Microsoft i Operator Chmury Krajowej podpisały porozumienie o współpracy, aby zapewnić ekspercką wiedzę z zakresu transformacji cyfrowej i szeroki dostęp do rozwiązań chmurowych wszystkim branżom i przedsiębiorstwom w Polsce.

To prywatno-publiczne partnerstwo z Chmurą Krajową postawi Polskę w roli globalnego gracza na rynku cyfrowym. Na data center będzie składała się najnowocześniejsza technologia chmurowa, która z pewnością będzie spełniała najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa oraz będzie gotowa na 5G. To wszystko jest dobre dla biznesu i dobre dla Polski! Microsoft jest sprawdzonym i zaufanym partnerem dla Polski od prawie 30 lat. I dalsze zaangażowanie firmy, na pewno przyczyni się do rozwoju polskiego rynku cyfrowego” – powiedziała Georgette Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Plan zakłada długoterminowe inwestycje w podnoszenie kwalifikacji, silne lokalne partnerstwa, wsparcie transformacji cyfrowej oraz dostęp do najnowszych technologii chmury obliczeniowej. Pomogą one zrealizować wizję Polskiej Doliny Cyfrowej oraz przyspieszą cyfryzację i wprowadzanie innowacji wśród firm, instytucji publicznych i społeczeństwa.

Microsoft i Chmura Krajowa podpisały umowę partnerską, której celem jest wsparcie lokalnych organizacji w procesie ich transformacji cyfrowej i kreowania innowacji. Przewiduje ona w szczególności wykorzystanie możliwości nowego regionu data center na rzecz polskich instytucji publicznych i przedsiębiorstw z kluczowych sektorów rynku, takich jak administracja rządowa, ochrona zdrowia, edukacja, produkcja, handel detaliczny, energetyka oraz finanse i ubezpieczenia.

Dzisiaj ogłaszamy partnerstwo z Microsoft, które jest bardzo ważne, ponieważ Microsoft jest obecnie największym przedsiębiorstwem na świecie. Patrząc z perspektywy polskich firm, jeśli zapytać typowe przedsiębiorstwo w Polsce, czego obecnie potrzebuje, prawdopodobnie odpowie, że elastyczności w zakresie innowacji. Firmy chcą podejmować właściwe decyzje, a jeśli je podejmą, to chcą działać szybko więc czas wprowadzenia na rynek jest teraz kluczowy i ważne jest, aby być pierwszym, a nie drugim, ponieważ drugi jest prawdopodobnie pierwszym przegranym – powiedział Michał Potoczek, prezes Operator Chmury Krajowej.

Dzięki partnerstwu, Microsoft i Operator Chmury Krajowej dostarczą najbardziej zaawansowane technologie chmury obliczeniowej z korzyścią dla klientów i społeczeństwa, zwiększając ich konkurencyjność i oferując innowacyjne rozwiązania, które służą organizacjom z wielu branż w Polsce i na całym świecie.

Polska ma szansę być w cyfrowym sercu Europy. Dlatego dzisiaj wspólnie z Operatorem Chmury Krajowej ogłaszamy partnerstwo i największą w historii kraju inwestycję 1 miliarda dolarów w technologię cyfrową. W ramach inwestycji planujemy działania na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, wsparcie transformacji cyfrowej i budowę pierwszego bezpiecznego i hiperskalowalnego regionu centrum przetwarzania danych w chmurze Microsoft. Oznacza to dostęp dla klientów i ekosystemu partnerów do światowej klasy technologii i innowacyjnych rozwiązań w chmurze z poziomu data center zlokalizowanego w Polsce – powiedział Mark Loughran, dyrektor generalny Microsoft w Polsce.

Kompetencje przyszłości: talent i technologia

Istotnym elementem ogłoszonej dzisiaj inwestycji jest kompleksowy i długoterminowy program podnoszenia kwalifikacji, który w efekcie pozwoli lokalnym specjalistom i młodzieży zwiększyć szanse zatrudnienia. Microsoft ma na celu rozwój kompetencji cyfrowych około 150 000 pracowników, specjalistów IT, nauczycieli, studentów i obywateli. W ten sposób firma dąży do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i osób prywatnych na rynku oraz ułatwienia polskim pracownikom skutecznego wprowadzania innowacji i wdrażania strategii transformacji cyfrowej swoich organizacji przy wykorzystaniu możliwości chmury obliczeniowej.

Program rozwoju umiejętności będzie obejmował szkolenia, programy e-learningowe, warsztaty i hakatony dotyczące przetwarzania w chmurze, wykorzystania technologii AI i uczenia maszynowego, przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) i Internetu rzeczy (Internet of Things). W ramach podejmowanych działań, Microsoft zwróci szczególną uwagę na zapewnienie dostępu do technologii osobom z niepełnosprawnościami oraz narzędzi i programów podnoszących umiejętności, co w efekcie pozwoli im zwiększyć możliwości zatrudnienia.

Bezpieczna chmura o globalnej skali działania

Dzisiejsza zapowiedź Microsoft o inwestycji i współpracy z Operatorem Chmury Krajowej toruje drogę do pełnego wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej lokalnym firmom, startupom i instytucjom publicznym. Pozwoli zachować najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa, spełnić wymogi związane z lokalizacją danych w Polsce, zapewnić zgodność z przepisami prawa, zwłaszcza w przypadku tych organizacji, które mają specyficzne wymagania dotyczące przechowywania i przetwarzania danych.

Nowy region data center dołącza do globalnej infrastruktury regionów chmurowych Microsoft, w której skład wchodzi 59 regionów z dostępnością usługi Microsoft Azure w ponad 140 krajach. Zapewni on firmom lokalny dostęp do pełnej oferty bezpiecznych usług w chmurze Microsoft:

-Microsoft Azure, stale rozbudowywany zestaw usług chmury obliczeniowej, oferujący dostęp do usług infrastruktury sieciowej, baz danych, analityki, sztucznej inteligencji (AI) i Internetu rzeczy (IoT).

-Microsoft 365, zapewniająca najlepsze w swojej klasie aplikacje zwiększające produktywność, dostępne jako usługa w chmurze i dostarczana jako część otwartej platformy wspierającej procesy biznesowe.

-Dynamics 365 i Power Platform, następna generacja inteligentnych aplikacji biznesowych, które pozwalają organizacjom rozwijać się i przekształcać w celu zaspokojenia potrzeb klientów i wykorzystania nowych możliwości rynkowych.

-Zgodność z przepisami, bezpieczeństwo, prywatność: Microsoft oferuje ponad 90 certyfikatów zgodności z przepisami i każdego roku przeznacza miliard dolarów na cyberbezpieczeństwo i ochronę na każdym poziomie korzystania z chmury obliczeniowej. Region data center zlokalizowany w Polsce pozwoli przedsiębiorstwom spełnić wymagania określone przez zapisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i zapewni zgodność z wymogami przechowywania danych w Polsce.

Z jednej strony trzeba rozumieć architekturę technologii, z drugiej trzeba rozumieć jak można je wykorzystać i jakie przewagi mogą dać.

mw, mat. prasowe

CZYTAJ TEŻ: PKO BP: chmura krajowa gotowa na klientów

CZYTAJ TEŻ: Biznes w chmurze. Operator Chmury Krajowej i Google podpisali porozumienie

CZYTAJ TEŻ: Polska chmura cieszy ministra cyfryzacji

CZYTAJ TEŻ: Szefowie muszą podnieść kompetencje cyfrowe