Polak stworzył pierwszą na świecie NanoMaskę

Maseczki ochronne stały się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Nie będziemy się mogli z nimi rozstać dopóki nie zostanie wynaleziona szczepiona na koronawirusa.

Polski technolog Norbert Duczmal stworzył pierwszą na świecie, certyfikowaną Nano Maseczkę. Jej powierzchnia pokryta jest specjalną powłoką: zabijającą wirusy. unicestwiającą bakterie. Zabezpiecza przed zanieczyszczeniami, alergenami, pyłami, grzybami i pleśnią.

To, co jest najważniejsze, to to, że udało się nam osiągnąć coś wyjątkowego! Powierzenie chroniącą, która wkrótce będzie mogła chronić nie tylko Wasze twarze, ale również być użyta przy produkcji rękawiczek, odzieży czy zabezpieczeń dla szpitali - kombinezonów lub śluz. Samoczyszcząca się i aktywująca swe właściwości jedynie pod wpływem światła dziennego lub sztucznego. Zabijająca wirusy i bakterie, by nie zrobiły krzywdy Tobie i Twoim bliskim. Wspieraj powstanie i dystrybucję naszych maseczek, pomoże nam to pomóc nie tylko Tobie, ale i wybranym placówkom na terenie Polski, w których sytuacja jest dramatyczna - małym szpitalom i domom opieki społecznej – opisuje produkt naukowiec na ramach serwisu wspieraj to.