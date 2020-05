Kolejne koncesje na norweski gaz

PGNiG Upstream Norway – Spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa sfinalizowała transakcję z lutego 2020 roku kupna udziałów w dwóch kolejnych złożach. Dla PGNiG oznacza to więcej własnego gazu, który w niedalekiej przyszłości popłynie do Polski przez Baltic Pipe

PGNiG zwiększyło do 11,3 proc. udziały w obszarze obejmującym złoże Gina Krog (koncesja PL029B), a także wzbogaciło się o 11,92 proc. udziałów w nieeksploatowanym jeszcze złożu Alve Nord (koncesja PL127C). PGNiG Upstream Norway szacuje, że dzięki tym akwizycjom przyszłe wydobycie gazu przez Spółkę zwiększy się o 100 mln m sześc. rocznie. Po sfinalizowaniu transakcji z firmą Aker BP liczba koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w których PGNiG Upstream Norway posiada udziały, wzrosła do 31.

Ogromnie cieszy nas, że domknięcie naszych najnowszych akwizycji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym zbiegło się w czasie z ogłoszeniem rozpoczęcia budowy Baltic Pipe. To właśnie tym połączeniem już w 2022 roku do Polski popłynie gaz ziemny wydobywany przez PGNiG z norweskich złóż, a dzięki kolejnym przejęciom i wchodzeniu kolejnych złóż w fazę produkcji sprowadzanego z Norwegii gazu będzie coraz więcej – skomentował Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG.

Gina Krog jest złożem gazowo-ropnym. Jego eksploatacja rozpoczęła się w 2017 roku. W 2019 roku produkcja wyniosła 19,9 mln boe, z czego na PGNiG przypadło 1,6 mln boe. Pozostałe do wydobycia zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego Gina Krog oceniane są na 172,5 mln boe. Koncesja PL127C obejmująca Alve Nord znajduje się w rejonie złoża gazowo-ropnego Skarv, więc PGNiG również tam spodziewa się odkrycia zasobów gazu ziemnego.

PGNiG Upstream Norway wydobywa obecnie ropę naftową i gaz ziemny z 7 złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W tym roku rozpoczęła się już produkcja ze złóż Skogul i Ærfugl. W wyniku akwizycji dokonanych w ciągu ostatnich 3 lat wielkość udokumentowanych zasobów przypadających na PGNiG w Norwegii wzrosła z ok. 80 mln do ok. 200 mln boe.

