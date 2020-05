Chiny: Oznaki ożywienia w branży turystycznej

Łączne zadłużenie branży turystycznej w Polsce notowane w Krajowym Rejestrze Długów wzrosło od początku lutego 2016 r. do marca 2017 r. o ok. 2 mln zł, z prawie 12,8 mln zł do 14,8 mln zł - wynika z najnowszego raportu KRD. Wskazano w nim jednocześnie, że zmniejszyła się liczba dłużników - z 458 do 440.