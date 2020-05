Premier: Microsoft to kolejny globalny gracz, który wybrał Polskę

Microsoft, to kolejny globalny gracz, który wybrał Polskę na miejsce swojej inwestycji wartej 1 miliard dolarów - poinformował w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

Jak dodał, polski rynek cyfrowy jest atrakcyjny nawet w czasach, kiedy gospodarki na świecie przeżywają kryzys.

We wtorkowym komunikacie poinformowano, że Operator Chmury Krajowej zawarł strategiczne partnerstwo z globalną spółką technologiczną Microsoft. Tym samym umowa otwiera kolejny rozdział w rozwoju budowanej w Polsce platformy, która zapewnia przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań chmury obliczeniowej oraz przyspiesza cyfrową transformację gospodarki. W ramach umowy partnerstwa z OChK, Microsoft uruchomi w Polsce swój pierwszy region przetwarzania danych w Europie Środkowo-Wschodniej. Inwestycja w technologię cyfrową ma wynieść 1 miliard dolarów.

Kolejny wielki globalny gracz - Microsoft - wybrał Polskę na miejsce swojej inwestycji - wartej aż 1 miliard dolarów i największej w naszym regionie Europy. O czym to świadczy? Że polski rynek cyfrowy jest atrakcyjny nawet w czasach, kiedy gospodarki na świecie przeżywają kryzys - powiedział w nagraniu zamieszczonym na Facebooku Morawiecki. Zdaniem premiera dowodzi to też, że polscy inżynierowie i programiści są cenieni w Stanach Zjednoczonych, Europie i w Warszawie.

Niedługo, Polska stanie się bramą, przez którą miliony osób otrzymają dostęp do tworzenia dokumentów, grafik, czy prezentacji - mówił premier.

Według szefa polskiego rządu, „setki inżynierów i programistów będą w stanie odgrywać kluczową rolę w światowej gospodarce nie wyjeżdżając z kraju. To właśnie jest odpowiedzialny rozwój. Jestem przekonany, że współpraca z Microsoftem to kolejny krok Polski w przyszłość. Niech z chmury danych spadnie deszcz pomysłów pomagających rosnąć naszym gospodarkom, naszym projektom, naszym inicjatywom i to zarówno w świecie cyfrowym, jak i w świecie realnym” - podkreślił Morawiecki.

Jak napisano na Facebooku premiera, Microsoft zainwestuje u nas w rozwiązania związane z chmurami danych. „To kolejny ważny krok na drodze cyfryzacji i przyspieszenia rozwoju całej polskiej gospodarki. Krok szczególnie istotny w obliczu nieodwracalnych zmian, jakie na naszych oczach zachodzą w ekosystemie społeczno-gospodarczym. Cyfrowa transformacja to wielka szansa na to, by szybciej i skuteczniej uporać się z obecnym kryzysem” - napisano.

Jak podkreślono, konsekwentnie realizowana jest strategia odpowiedzialnego rozwoju.

I ten kontrakt to potwierdzenie atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju, rozwoju naszego rynku cyfrowego i kompetencji naszych programistów i inżynierów. Udowodniliśmy, że w czasach trudnych dla światowej gospodarki także można skutecznie pozyskiwać wielkie inwestycje - czytamy.

W komunikacie OChK przekazano, że „nowy region data center” dołączy do globalnej infrastruktury Microsoft, w której skład wchodzi 59 regionów chmurowych zapewniających dostępność usługi Microsoft Azure w ponad 140 krajach. Umożliwi on lokalny dostęp do pełnej oferty bezpiecznych usług w chmurze Microsoft.

PAP/KG