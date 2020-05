Jak rower, to polski

W Polsce każdego roku sprzedaje się ponad milion rowerów. Ile z nich pochodzi z polskich firm? Okazuje się że coraz więcej, bo firm mniejszych i większych produkujących rowery jest sporo

Kiedyś istniały w naszym kraju firmy, które produkowały rowery „od a do z”, czyli ramy i cały osprzęt. Z postępem globalizacji ta sytuacja się nieco zmieniła i poszczególne części produkowane są poza naszym krajem, ale często powstają na konkretne zamówienie, według autorskich projektów. Praktycznie cały świat zleca obecnie produkcję poszczególnych części na Dalekim Wschodzie. To że coś robione jest w Tajwanie, Chinach czy Korei nie oznacza wcale że jest gorszej jakości.

Część z tych, którzy zlecają produkcję poszczególnych elementów poza naszym krajem zamawia „surowe” produkty. Nie robią tego wszyscy, ale większość z nich dopiero w Polsce „wykańcza” zamówione elementy, składa je, czy maluje. Tak bywa na pewno w przypadku ram, które można zamówić z indywidualnym, niepowtarzalnym malowaniem.

Rowery w Polsce są na ogół projektowane, tak by trafiały w gusta i wymagania klientów. Ramy i inne elementy powstają głównie w fabrykach na wschodzie, pod ścisłym nadzorem naszych lokalnych marek. Dzieje się tak po prostu dlatego, że technologia potrzebna do wyprodukowania ram jest zbyt droga i rodzimych producentów często nie stać na masową produkcję. Taniej jest skorzystać z fabryk w Azji. Jednak to u nas na miejscu ramy są malowane, zaplatane są koła i składane poszczególne elementy osprzętu. Można by więc powiedzieć że mało jest fabryk a więcej montowni.

Wśród krajowych producentów są też tacy, którzy starają się aby rower powstał prawie całkowicie z części wyprodukowanych w Polsce. Jest w Polsce grupa firm, które produkują np. rowery dla osób niepełnosprawnych, tandemy, riksze, mobilne bary, rowery customowe, zjazdowe, ale także miejskie i inne. Oczywiście oni też często korzystają z ogólnodostępnych części, produkowanych przez największych światowych producentów. Ale sam projekt roweru oraz jego rama jest przygotowywana w Polsce, często na indywidualne zamówienie.

W ubiegłym roku w Podgrodziu koło Dębicy powstała fabryka ram i elementów rowerowych z aluminium i kompozytów. Jest to pierwszy w Polsce i drugi w Europie zakład, który może produkować 400 tysięcy sztuk ram rocznie. Powstają tam również obręcze do kół, mają być produkowane również wsporniki do siodełek i kierownice. Produkcja ma być w całości przeznaczona na rynek polski i europejski.

Nie brakuje też małych manufaktur, gdzie powstają rowery na indywidualne zamówienie. Znajdziemy je w wielu polskich miastach.

Poniżej przedstawiamy listę polskich producentów rowerów. Z pewnością nie jest ona pełna, bo część producentów pojawia się na rynku i po pewnym czasie znika.

(lista polskich producentów i tekst powstały na podstawie bloga roweroweporady.pl)

Polscy producenci rowerów

Accent – marka stworzona przez gliwickie Velo. W swojej gamie posiada rowery szosowe, gravelowe, przełajowe, górskie, trekkingowe i młodzieżowe.

Andar Bike – producent z Szubina pod Bydgoszczą. Oferują budżetowe rowery miejskie, młodzieżowe i trekkingowe.

Arkus – rowery produkowane są przez spółkę Arkus&Romet Group. Mają w ofercie rowery górskie, miejskie, crossowe i trekkingowe.

Baltica Bicycles – jak sami o sobie piszą, produkują miejskie rowery retro. Stalowe ramy spawane są we Włoszech, a rowery składane w Gdyni. W ofercie znajdziemy typowe rowery miejskie, typu single speed oraz gravelowy model Baltica Sopot.

Cossack – marka z Nowogrodu Bobrzańskiego (jak donosi internet, montażem ich rowerów zajmuje się Sprick ze Świebodzina). W swojej ofercie skupia się na rowerach miejskich, ale są dostępne także modele trekkingowe, typu cruiser oraz dziecięce.

Creme Cycles – za tę markę, tak jak w przypadku NS Bikes, odpowiedzialna jest gdańska firma 7Anna. Creme to bardzo stylowe rowery miejskie, urban, szosowe, gravelowe i dziecięce – część z nich także w wersji elektrycznej.

Dallas – polski producent rowerów z Włocławka. Oferują rowery miejskie oraz typu cruiser.

Dartmoor – konstruowaniem tych rowerów zajmuje się gliwicka firma Velo. Są to rowery do enduro, trailu, freeride’u, dirtu, a także BMX-y.

Ecobike – ten wrocławski producent skupił się na rowerach elektrycznych. W ich ofercie znajdziemy elektyczne górale, trekkingi i mieszczuchy, a także składaki.

Embassy – warszawska firma produkująca oryginalne w formie rowery miejskie i dziecięce biegówki.

Folta – firma z Malborka. W swojej ofercie mają rowery miejskie, crossowe, trekkingowe i szosowe.

Fuzlu – producent z Tomaszowa Mazowieckiego, robiący rowery miejskie oraz dziecięce.

Geobike – producent ze Szczecina. Produkują różne modele rowerów elektrycznych.

Goldie&Oldie – producent stylowych (i stalowych) rowerów z Warty. Charakterystyczne w niektórych modelach są drewniane kierownice oraz błotniki.

Goodman – rodzinna firma z Andrychowa. W swojej ofercie mają rowery miejskie, trekkingowe, crossowe, górskie i młodzieżowe.

Impuls – rowery elektryczne z Dziekanowa Małego spod Warszawy.

Indiana – marka stworzona przez spółkę TERG, właściciela sklepów Media Expert, Electro.pl oraz Avans. Część rowerów jest (była?) produkowana w Polsce, w fabryce Krossa – ale nie wiem czy nadal się tak dzieje.

Karbon – firma z Pruszkowa/Siedlec oferująca rowery dziecięce.

Kokkedal – producent z Poznania. W swojej ofercie posiadają rowery miejskie oraz beach cruisery.

Konwa Bike – firmę prowadzi zawodnik MTB Marek Konwa. Można u niego poskładać rower górski z wybranych elementów bądź kupić samą ramę (także przełajową/gravel).

Kozzak – marka z miejscowości Kozaki w woj. lubelskim. Firma ma w swojej ofercie ramy rowerowe i różne części sygnowane logiem Kozzak. Składają także rowery pod klienta na swoich ramach.

Kross S.A. – jeden z dwóch (razem z Rometem) największych producentów rowerów w Polsce. Posiadają swoją montownię w Przasnyszu, skąd wyjeżdżają różne typy rowerów, nie tylko górskie, urban i trekkingowe, ale także szosowe, fitnessowe, gravelowe czy triathlonowe.

Le Grand – marka stworzona przez Krossa, produkuje i sprzedaje rowery miejskie.

Loca Bikes – manufaktura rowerowa z Wrocławia. W swojej ofercie mają rowery typu ostre koło/single speed oraz stylowe rowery miejskie. Są otwarci na dostosowanie roweru pod indywidualne oczekiwania klientów.

Majdller – rodzinna firma z Wielunia, założona przez Jana Majchrowskiego. Od 2004 roku produkują rowery miejskie, trekkingowe, crossowe, górskie i dziecięce pod marką Majdller.

Maltrack –marka budżetowych rowerów do firmy Malis z Poznania, pojawiających się także w marketach.

Maxim – rowery produkowane przez firmę Zasada Bikes z Wielunia, którą prowadzi Jan Zasada. W swoim portfolio posiadają rowery miejskie, crossowe, górskie oraz elektryczne. Bardzo ciekawy jest fakt, że część napędów elektrycznych oparta jest na ich autorskim pomyśle, wspartym przez naukowców z Politechniki Łódzkiej. Także baterie są produkowane w Polsce.

Mexller – producent rowerów z Częstochowy. Skupiają się głównie na rowerach miejskich i dziecięcych.

Monteria – za tą marką stoi spółka Zipp Skutery, zarządzana od 2004 do 2007 roku przez Krossa. Obecnie w spółce działa m.in. Wiesław Grzyb, czyli prezes spółki Arkus&Romet :) Monteria skupia się głównie na rowerach górskich, ale w swojej ofercie ma także rowery trekkingowe, crossowe, miejskie i dziecięce.

Northtec – od 2007 roku firma Artex z Czechowic-Dziedzic produkuje rowery marki Northtec. W ich ofercie oprócz rowerów górskich, znajdziemy także trekkingi, crossy, rowery szosowe, miejskie i dziecięce.

NS Bikes – marka ta jest znana na całym świecie. W środowisku zjazdowców, streetowców i dirtowców uznawana jest za kultową. A stoi za nią… Szymon Kobyliński wraz z żoną Anną, którzy prowadzą w Gdańsku firmę 7Anna. Wszystkie projekty rowerów, a także części i akcesoria są projektowane w Polsce, przez specjalny zespół.

Octane One – kolejna marka od gdańskiej firmy 7Anna. Octane One oprócz ram rowerowych, oferuje także gotowe modele gravelowe, urban, dirt oraz ścieżkowce.

Onilus – siedlecka firma, która oferuje przystępne cenowo rowery miejskie, trekkingowe, crossowe i dziecięce.

Plumbike – warszawski producent rowerów miejskich i typu beach cruiser. Świetną sprawą jest możliwość skonfigurowania kolorystyki każdego z modeli pod siebie. Możemy wybrać kolor w zasadzie wszystkich elementów w rowerze.

Qark – producent rowerów z Gniewa, sprzedają rowery górskie oraz miejskie/urban. Na stronie widnieje informacja o przygotowywaniu rowerów pod zamówienie klienta.

Rayon – rowery tej marki (a także marki Extero) produkuje firma Showa Industrial z Poznania. W ofercie mają rowery górskie, crossowe, miejskie, trekkingowe i dziecięce.

R-Land – producent z Broszkowic pod Oświęcimiem, w swojej ofercie posiada rowery miejskie, MTB, dziecięce oraz trekkingowe.

Romet – marka wspominana przez wiele osób z sentymentem. W swojej ofercie Romet trzyma nadal model Wigry oraz Jubilat, na którym jeździł chyba każdy, kto urodził się przez 1990 rokiem :) Pozostałymi modelami Romet odcina się od PRL-owskich czasów, oferując rowery górskie, szosowe, gravelowe, trekkingowe i miejskie.

Rondo – kolejna marka rowerów, przygotowana przez firmę 7Anna. Rondo w swojej ofercie posiada rower typu urban, rowery gravelowe oraz aerodynamiczne szosy (do których da się założyć koła 27,5 cala z szerszymi oponami).

RoyalBi – toruńska firma, zajmująca się składaniem rowerów z ramą typu beach cruiser. Oprócz zakupu gotowego roweru, jest także możliwość zaprojektowania własnej kolorystyki.

Saveno – polska marka z Warszawy, która produkuje rowery na terenie Unii Europejskiej. W swojej ofercie, oprócz tradycyjnych rowerów, mają także elektryczne modele.

Spartacus – pochodzą ze Straszęcina, w ofercie mają rowery górskie, trekkingowe, miejskie i crossowe.

Storm – tajemniczy producent z miejscowości Muchy pod Kaliszem. Dlaczego tajemniczy? Na swojej stronie nie chwalą się, skąd są, ani kto jest właścicielem firmy (wiadomo tylko, że to pan Adam). W swojej ofercie mają rowery górskie, miejskie, crossowe i trekkingowe.

Tabou – nowy producent (firma powstała w 2018) rowerów ze Szczytna. W swojej ofercie mają rowery crossowe, górskie, trekkingowe, BMX-y, młodzieżowe oraz dziecięce.

Trans Rower – produkują rowery pod takimi markami jak Kands, Lazaro, Laguna. Oferują rowery górskie, trekkingowe, crossowe i miejskie.

Turbo – rowery częstochowskiej firmy Artpol, produkującej je od 1986 roku. Oferują głównie rowery dziecięce i młodzieżowe, a także trójkołowe rowery rehabilitacyjne.

Unibike – producent z Bydgoszczy, który działa od 1990 roku. W ich ofercie znajdziemy rowery górskie, crossowe, trekkingowe, miejskie i dziecięce..

Vellberg – marka rowerów powstała w Dębicy. W swojej ofercie posiadają modele trekkingowe, crossowe oraz miejskie.

Zeger – producent rowerów z Pajęczna. W swojej ofercie mają rowery miejskie oraz dziecięce.

Zumbi – myślenicka firma, założona przez entuzjastę rowerów zjazdowych, Pawła Matuszyńskiego. Ramy do oferowanych rowerów (ścieżkowce, enduro i downhill) są produkowane w Polsce.

Manufaktury rowerowe produkujące na zamówienie

Antymateria – warszawska firma, projektująca i montująca swoje customowe rowery na miejscu. Specjalizują się w rowerach szosowych, przełajowych i ostrych kołach.

Baluma – firma z Augustowa przygotowująca oryginalne rowery pod zamówienie klienta.

Bikes With Benefits – producent fatbike’ów ze śląskiego Knurowa. Adrian Badura przygotowuje rowery pod zamówienie klienta, co ciekawe może przygotować wzmocnioną wersję dla osób ważących nawet 200 kilogramów.

City Surfer – Aleksander Kubiak z Łodzi, założyciel firmy, zajmuje się produkcją ram rowerowych. Ale także składa całe rowery według projektu ustalonego z kupującym.

Custom Bikes – firma produkuje ramy oraz rowery customowe, dopasowane w najdrobniejszym szczególe do wizji kupującego. Firmę w Białymstoku prowadzi Adrian Łucejko.

FBN Customs – producent z Rawy Mazowieckiej. Firmę prowadzi Fabian Skoneczny, przygotowujący customowe ramy rowerowe i całe rowery.

Fera Bikes – manufaktura rowerowa z podwarszawskiego Józefowa. Oferują rowery miejskie, ostre koła i inne, mniej typowe modele. Istnienie możliwość złożenia roweru pod własne wymagania, także z bambusową ramą (własnej produkcji).

Hultaj – wrocławska manufaktura tworząca rowery na indywidualne zamówienie – projektują ramę, spawają, malują i składają rower pod klienta.

JAAN Bikes – firma prowadzona przez Jana Antkowiaka, byłego kolarza przełajowego, obecnie trenera. Buduje on wyścigowe rowery szosowe oraz górskie (na swoich karbonowych ramach), na dowolnie wybranym osprzęcie.

Kahaki – firma z Krakowa, zajmująca się produkcją customowych ram oraz rowerów typu cruiser.

Kajak Custom – za firmą stoi Kamil Uścieński z Wrocławia. Produkuje ramy na indywidualne zamówienie oraz składa całe rowery. Wszystko skrojone idealnie pod potrzeby kupującego.

Kamilos Kuztom Kreationz – tę firmę prowadzi Kamil Stysiak i działa w Białymstoku.

Karamba Bikes – rzeszowska manufaktura, przygotowująca ramy (i całe rowery) pod konkretne zamówienie. Geometria ramy jest ustalana wspólnie z przyszłym użytkownikiem (może zostać przeprowadzona sesja bike fittingu), a sama rama wykonywana jest ze stali od Columbusa.

Lopato Bike – manufaktura rowerowa z Łodzi – przygotowują na zamówienie rowery typu single-speed.

Mad Bicycles – rowery na zamówienie, od zera projektuje i wytwarza Adam Zdanowicz z Białegostoku.

Manutra – tworzą ciekawe i fantazyjnie gięte ramy rowerowe z drewna (a także składają całe rowery).

Rowery „nietypowe”

AT Instytut – łódzki producent riksz, rowerów towarowych, rowerów do przewozu niepełnosprawnych, a także typu beer bike.

Bicykle – skupiają się na produkcji bicykli czyli rowerów z wielkim przednim kołem. W ofercie mają także trycykle, czyli coś na kształt rikszy, ale z dużymi kołami tylnymi i małym przednim. Swoją siedzibę mają w Kwiatkowicach Lesie pod Łodzią.

Carbon Bike – firma z miejscowości Skierdy pod Warszawą. Produkują rowery typu hand bike (napęd ręczny) oraz trój- i czterokołowe. W swojej ofercie posiadają modele dla dzieci, dla początkujących, a także profesjonalne maszyny do ścigania się.

Dekers – producent z Paradyża. Specjalizuje się w trójkołowych rowerach poziomych, także dopasowywanych pod potrzeby klienta.

FlexiCargoBike – swoją siedzibę mają w Ząbkach. Zajmują się produkcją rowerów towarowych (cargo bikes) i riksz.

Kamrad – producent rowerów trójkołowych z Kuźni Raciborskiej.

Manufaktura Rowerowa – krakowska firma zajmująca się produkcją rowerów towarowych.

Matix Bike – ten producent skupia się w dużej mierze na trójkołowych rowerach poziomych (także poziomych tandemach). Swoją siedzibę mają w Chotowej pod Dębicą.

MaxPro – rodzinna firma z Wałbrzycha, specjalizująca się w obróbce skrawaniem CNC. Na polskiej stronie wspominają o rowerach tylko w jednym miejscu i zaznaczają, że 100% produkcji idzie na eksport. A wytwarzają riksze oraz rowery typu cargo, o czym można przeczytać na anglojęzycznej witrynie internetowej.

Pima VeloBike – producent ze Zgłobic pod Tarnowem, produkują „cab bike’i” czyli zabudowane rowery poziome, swoim kształtem przypominające mikrosamochody. Cab bike może być napędzany tradycyjnie lub możemy domówić opcjonalny silnik elektryczny. Prima oferuje także przyczepki i akcesoria.

Rowery Nietypowe TROP – ta firma ze Staniszewa zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, produkcją rowerów nietypowych. Są skrojone pod potrzeby kupujących, w dużej mierze osób niepełnosprawnych. Trop produkuje także tandemy, riksze, rowery poziome, transportowe i wiele, wiele innych.

Rowery Jasid – ten lubelski producent skupia się na produkcji tandemów, także składanych, nietypowych i z napędem elektrycznym.

Sport On – firmę założył Jarosław Rola z Bukowca. Prawie 10 lat temu stracił obie nogi w wypadku. Nie przeszkodziło mu to w dalszym realizowaniu sportowej pasji. Najpierw przygotował dla siebie wyczynowy rower górski, napędzany ręcznie (hand bike), którym wjechał m.in. na Śnieżkę i Kilimandżaro. Później swoje doświadczenie przekuł w firmę, która produkuje dziś rowery ręczne: górskie i szosowe.

Stork Cargo Bike – poznańska firma założona przez pasjonatów rowerów cargo. Podglądali zagraniczne konstrukcje i ostatecznie wypuścili własny, ulepszony produkt. Dostępny jest model tradycyjny oraz ze wspomaganiem elektrycznym. Oba przewiozą kierowcę do 100 kg, a w skrzyni bagaż lub małych pasażerów o łącznej wadze do 80 kg.

Tolek – firma produkuje w Choceniu rehabilitacyjne rowery trójkołowe, także elektryczne. W swojej ofercie posiada akcesoria, dzięki którym można dopasować rower do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Velogic – producent rowerów poziomych z Oławy. Obecnie w ofercie posiadają rower na kołach 20″, wyposażony w hamulce tarczowe i z możliwością założenia bagażnika.

roweroweporady.pl/ mk