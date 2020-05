„Wangiri fraud” to metoda działania przestępców, która wykorzystuje połączenia telefoniczne w celu wyłudzenia pieniędzy.

T‑Mobile, operator promujący uważne korzystanie z technologii, wspólnie ze Stowarzyszeniem Manko-Głos Seniora rozpoczął akcję edukacyjną mającą na celu uwrażliwienie seniorów na ten problem.

Oszuści bardzo często posługują się zagranicznymi numerami telefonów, które na pierwszy rzut oka wydają się nie różnić niczym od polskich. Wykonują krótkie, trwające jeden sygnał połączenia na losowo wybrane numery użytkowników. Przy próbie oddzwonienia, dzwoniący słyszy zazwyczaj sygnał oczekiwania lub zajętego numeru, a w rzeczywistości naliczane są już koszty za połączenie.

Aby dobrze poruszać się w otaczającej nas rzeczywistości znajomość technologii jest niezbędna. Każdy z Nas powinien wiedzieć jak z niej korzystać – jej nieznajomość może bowiem zagrażać naszemu bezpieczeństwu. Dlatego tym bardziej chcemy zatroszczyć się o seniorów i edukować ich w tym zakresie. Mamy nadzieję, że dzięki takim działaniom jak akcja „Seniorze, uważaj na te numery” wszyscy użytkownicy sieci będą czuli się bezpiecznie - mówi Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej T‑Mobile.

Aby ochronić osoby starsze przed tego typu wyłudzeniami T‑Mobile wspólnie ze Stowarzyszeniem Manko-Głos Seniora rozpoczął działania edukacyjne. Operator opracował serię artykułów mających na celu wyjaśnienie na czym polega metoda „wangiri fraud” i jak się przed nią obronić. Dodatkowo, przygotowana została broszura edukacyjna, która w przystępnej formie tłumaczy mechanizm oszustwa. Zostanie ona, we wsparciu ze Stowarzyszeniem, rozprowadzona bezpośrednio do domów osób starszych, organizacji seniorskich i gmin partnerskich. W kolejnych miesiącach do Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora trafią także specjalne plakaty.

Od 8 lat Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora wspiera seniorów poprzez aktywizacje, edukację i ochronę przed nieetycznymi praktykami biznesowymi. Kampania została zainicjowana dzięki zgłoszeniom pokrzywdzonych w ten sposób seniorów. T‑Mobile jest jedynym operatorem, który docenił wagę problemu i włączył się do naszej akcji - mówi Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO - Głosu Seniora.

