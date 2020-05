ZBP: Sporo wniosków o odroczenie rat

Do końca kwietnia klienci indywidualni złożyli ponad 800 tys. wniosków o odroczenie płatności rat kredytowych - poinformował w środę Związek Banków Polskich.

Z danych ZBP wynika, że do 30 kwietnia 2020 roku łączna liczba wniosków od konsumentów o odroczenia rat kredytowych przekroczyła nieznacznie 800 tys., z czego 675 tys. (ok. 85 proc.) zostało rozpatrzonych pozytywnie. Zaznaczono, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni kwietnia do banków wpłynęło ok. 180 tys. nowych wniosków.

Przedsiębiorcy złożyli w bankach prawie 112 tys. wniosków, z czego nieco ponad 30 tys. w ostatnich dwóch tygodniach kwietnia. Zaznaczono, że ok. 97 tys., czyli ok. 87 proc. wniosków od firm rozpatrzono pozytywnie.

Ze statystyk wynika, że nieznacznie wzrosła liczba skarg składanych przez klientów. Na koniec kwietnia było to ok. 7,8 tys. Zaznaczono, że jest to „liczba znikoma w stosunku do ogólnej liczby wniosków”.

Jak wyjaśnia cytowany w komunikacie prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, „skargi dotyczyły głównie opóźnień w procedowaniu wniosków, niezrozumienia oferty danego banku, kłopotów w i szybkiej właściwej komunikacji z klientem, ale także sytuacji, gdy umowa została już wypowiedziana lub kredyt był w postępowaniu egzekucyjnym lub w windykacji”. Dodał, że część reklamacji dotyczyła wniosków o umorzenie kredytu.

PAP/ as/