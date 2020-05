Szef Samsunga przeprasza za korupcyjne skandale

Wiceprezes Grupy Samsung i faktyczny szef koncernu Li Dze Jong publicznie przeprosił w środę za błędy i uchybienia kierownictwa spółki. Zamieszany w korupcyjny skandal biznesmen zasugerował też, że zamierza skończyć z rodzinną sukcesją władzy w koncernie.

Li, znany na Zachodzie jako Jay Y. Lee, wyraził skruchę podczas swojej pierwszej od pięciu lat konferencji prasowej.

„Samsung nie przestrzegał ściśle prawa i etyki (…) To moja wina. Przepraszam” - powiedział biznesmen cytowany przez południowokoreańską agencję Yonhap.

Choć Li nie odniósł się do sprawy wprost, chodzi prawdopodobnie m.in. o jego własny udział w skandalu korupcyjnym, który doprowadził do odsunięcia od władzy i skazania za nadużycia byłej prezydent Korei Płd. Park Geun Hie. 51-letni biznesmen został skazany za przekazywanie łapówek byłej prezydent i jej bliskiej przyjaciółce, aby zapewnić sobie łatwą sukcesję po swoim ojcu Li Kun Hi - prezesie Samsunga, który od 2014 roku ze względu na stan zdrowia jest tylko tytularnym szefem koncernu.