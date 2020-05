Ruszyła pomoc dla branży transportowej

ARP uruchamia zapowiedziane w tarczy antykryzysowej wsparcie dla firm z branży transportowej oraz sektora MŚP - poinformował w środę resort rozwoju. 1,7 mld zł przeznaczono na działania służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii SARS-CoV-2

Rząd wspiera branżę transportową oferując na korzystnych warunkach leasing operacyjny z 12-miesięczną karencją w spłacie oraz pożyczki obrotowe - podało Ministerstwo Rozwoju. Dodało, że przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z nowych instrumentów przygotowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu w ramach tarczy antykryzysowej, będą mogli składać wnioski przez internet. Dzięki nowemu systemowi cały proces składania wniosku będzie prowadzony zdalnie, łącznie z podpisaniem umowy.

Resort wyjaśnił, że ARP przeznaczy 1,7 mld zł na działania służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Środki te przeznaczone będą na wsparcie polskich przedsiębiorstw, w tym z sektora transportu. Wśród oferowanych produktów znajdą się: leasing operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty, pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP oraz pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.

Krwiobieg obrotu towarów w Europie funkcjonuje w znacznym stopniu w oparciu o polską branżę transportową. Szczególnie silną pozycję ma tu drogowy transport towarowy z ogólnym udziałem w UE przekraczającym 16 proc., a w przypadku transportu międzynarodowego - aż 25 proc. Chcemy, aby w nowych warunkach, które wymuszą przedefiniowanie łańcuchów wartości i dostaw, nasza rodzima branża zachowała swoją konkurencyjność i była gotowa do odpowiedzi na nowe wyzwania - powiedziała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że aby tak się stało, w tarczy antykryzysowej przewidziano rozwiązania przeznaczone specjalnie dla tego sektora.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że resort infrastruktury pracuje nad tym, aby chronić branżę transportową i budowlaną przed skutkami kryzysu spowodowanego epidemią. Kolejne wprowadzane programy - jak wskazał - dowodzą dobrej współpracy między stroną rządową a branżą. Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się ze zrozumieniem naszych partnerów.

Produkty finansowe oferowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu pozwolą przedsiębiorstwom na przetrwanie trudnego okresu związanego z wprowadzeniem stanu epidemii. Zasady ich przyznawania zostały dostosowane do obecnych realiów rynkowych, proponujemy kilkuletnie okresy finansowania oraz wydłużone okresy karencji. Jesteśmy przekonani, że polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza z branży transportowej, dzięki temu wsparciu przetrwają ten trudny czas i będą w stanie zagwarantować utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy - mówił Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Wyjaśniono, że leasing operacyjny z karencją w spłacie skierowany jest do podmiotów sektora transportowego, które - w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego - znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Przeznaczony jest na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. Kwota leasingu sięgać może 5 mln zł netto, a okres finansowania może trwać do 6 lat. Karencja w spłacie rat leasingowych może wynieść nawet 12 miesięcy (co w przypadku kosztów leasingu standardowego ciągnika siodłowego z naczepą może wzmocnić bieżącą płynność spółki kwotą ok. 111 tys. zł).

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP pozwoli na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń netto w firmach przez okres do 2 lat (wynagrodzenia trafią bezpośrednio na konta pracowników), przy wydłużonym okresie karencji do 12 miesięcy.

Z kolei pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym będzie mogła wynosić od 0,8 mln zł do 5 mln zł, okres finansowania będzie sięgał do nawet 6 lat, zaś okres karencji zostanie wydłużony do 15 miesięcy.

Od 6 maja przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z nowych instrumentów, mogą składać wnioski o pożyczki i refinansowanie leasingu przez internet.

Wskazano, że pod adresem www.arp-tarcza.pl działa Portal Klienta, w którym są niezbędne informacje na temat nowych produktów ARP oferowanych przedsiębiorcom w związku z trwającym czasem pandemii i jej skutkami. Przedsiębiorca może na portalu zapoznać się z ofertą, wybrać odpowiedni dla siebie produkt, a następnie złożyć wniosek przez internet. Składanie wniosku odbywa się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego do uwierzytelnienia oraz elektronicznego podpisywania wniosku.

Nowe narzędzie oferuje szybki, bezpieczny i intuicyjny model składania wniosków. Po uwierzytelnieniu, przedsiębiorca składający wniosek wprowadza NIP lub Regon, a dane jego firmy są automatycznie pobierane przez system z bazy danych GUS. W zależności od wybranego produktu, przedsiębiorca wprowadza kolejne informacje, załącza niezbędne dokumenty, czy zaznacza właściwe oświadczenia. Po wprowadzeniu wymaganych danych kompletny wniosek zostaje wyświetlony, a przedsiębiorca po jego sprawdzeniu podpisuje go, przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego i wysyła automatycznie do ARP S.A. - czytamy.

Jak podkreślono, cały proces można przeprowadzić w trybie online. Jest to możliwe dzięki ostatnim zapisom przyjętym w rekomendacjach rządu z tzw. tarczy antykryzysowej 2.0. Dają one możliwość zawierania i aneksowania umów w formie dokumentowej, a nie, jak dotychczas, obligatoryjnie w formie pisemnej. Niezbędne informacje będzie można uzyskać na infolinii Polskiego Funduszu Rozwoju - zaznaczyło MR.

PAP/ mk

