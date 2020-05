Uber Medics, czyli specjalny, darmowy Uber dla lekarzy!

Takiego wsparcia dla lekarzy w walce z koronawirusem jak w Polsce Uber nie daje nawet na Zachodzie. Po wprowadzeniu pakietu wsparcia dla restauracji działających w ramach Uber Eats i dostaw darmowych posiłków dla pracowników szpitali zakaźnych, firma zdecydowała się rozszerzyć inicjatywę związaną z darmowymi przejazdami dla medyków i wprowadziła nowy, specjalny produkt - Uber Medics. Ponadto, Uber włączył się w dostarczanie przyłbic dla pracowników służby zdrowia, a kierowców wyposażył w przesłony bezpieczeństwa

Od początku pandemii koronawirusa Uber skupił się na działaniach wspierających lokalne społeczności, przedsięwzięcia oraz inicjatywy mające na celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby. Firma ogłasza kolejne kroki.

10 tysięcy darmowych przejazdów na początek, a teraz Uber Medics

By wesprzeć medyków, walczących na pierwszej linii frontu, Uber zapewnił 10 000 przejazdów dla pracowników służby zdrowia, już w początkowych tygodniach walki z epidemią. W celu ułatwienia dostępu do darmowych przejazdów pracownikom medycznym z wybranych placówek, firma wprowadziła dedykowany produkt z swojej aplikacji - Uber Medics, dostępny jedynie dla pracowników służby zdrowia. Aby zamówić przejazd do lub z pracy, w ramach Uber Medics, należy jednorazowo wypełnić formularz, a po pozytywnej weryfikacji tradycyjnie podać miejsce początku i końca podróży. Obecnie akcją objęte są 33 placówki, we wszystkich 7 miastach w Polsce, w których działa Uber.

W trudnym czasie walki z epidemią, potrzebne są nawet małe inicjatywy solidarności z pracownikami ochrony zdrowia. Wsparcie udzielone w postaci darmowych przejazdów okazało się dużą pomocą dla naszej kadry medycznej. Dajemy z siebie wszystko podczas długich i trudnych dyżurów. Kody promocyjne na przejazdy rozdysponowaliśmy głównie wśród pielęgniarek, ratowników medycznych, sanitariuszy, salowych oraz pracowników administracji medycznej. Dzięki takiej pomocy możemy szybko podróżować między pracą a domem- mówią Izabela Kuras, Naczelna Pielęgniarka oraz Agata Gawłowska, Przełożona Pielęgniarek ze Szpitala Wielospecjalistycznego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Wsparcie technologii w walce z wirusem

W trudnym czasie epidemii, medykom z pomocą przychodzą również nowoczesne technologie, w tym drukarki 3D. Studenci, doktoranci, pracownicy - wolontariusze związani z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach akcji “Materiały dla Medyków” codziennie drukują ponad 300 uchwytów do przyłbic, które po zmontowaniu dostarczają do wybranych placówek w całej Polsce. Tylko w Warszawie Uber przekazał darmowe przejazdy na dostarczenie blisko 1000 przyłbic do placówek medycznych.

Dzięki dużemu wkładowi naszych studentów, doktorantów i wolontariuszy, nasz wydział znalazł sposób na wsparcie służb medycznych, za pomocą bardzo potrzebnego sprzętu ochronnego. Dzięki takim partnerom jak Uber, materiały te mogą dotrzeć tak szybko, jak to możliwe, tam gdzie są najbardziej potrzebne - mówi Mihai Suster, pracownik naukowy z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Dodatkowo firma przeznaczyła część przejazdów na specjalną akcję studentów Wydziału Fizyki UW, własnoręcznie szyjących maseczki w domach, które potem trafiały na Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Bezpieczeństwo kierowców

W ciągu ostatnich tygodni Uber wdrożył różne inicjatywy mające na celu wsparcie również kierowców i partnerów dostawczych. Firma zaoferowała zwrot kosztów za środki ochrony osobistej, a także przygotowała specjalną komunikację dla kierowców i pasażerów dotyczącą bezpieczeństwa w tym szczególnym czasie. Kolejnym krokiem jest pomoc kierowcom w wyposażaniu ich samochodów w przesłony, oddzielające pasażerów od kierowcy. Pierwsze przesłony zostały zamontowane w 500 samochodach w całej Polsce.

Uber wprowadził również nową sekcję w aplikacji, która w zawiera na bieżąco aktualizowane informacje dotyczące COVID-19, w tym oficjalne wytyczne, porady oraz inne przydatne zasoby. Dodatkowo, Każdy kierowca i dostawca, u których zdiagnozowano COVID-19 lub który jest indywidualnie proszony przez organy opieki zdrowia o samodzielną izolację, otrzyma pomoc finansową przez okres do 14 dni, w czasie konto użytkownika aplikacji jest zawieszone.

Uber przyłączył się również do akcji, zachęcającej ludzi do pozostania w domu, dla ich własnego bezpieczeństwa i dla tych, którzy w domach pozostać nie mogą. Oprócz globalnej kampanii #MoveWhatMatters (link), Uber przekazał zakupioną wcześniej powierzchnię reklamową na rzecz WOŚP, w celu promocji działań związanych z walką z COVID-19. Choć świat musiał się zatrzymać, spółka nie stoi w miejscu i w ramach swoich możliwości wspiera społeczności, stwarza możliwości biznesowe oraz udziela pomocy kurierom i partnerom w walce ze skutkami epidemii.

mw, mat prasowe