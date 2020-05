Aplikacja PeoPay Banku Pekao w nowej odsłonie

Pierwsi klienci Banku Pekao mogą już korzystać z nowej wersji aplikacji PeoPay.

Bankowość mobilna Pekao jest teraz jeszcze prostsza i bardziej intuicyjna. Zmienił się również jej wygląd, a użytkownicy w jednym miejscu mają dostęp do wszystkich posiadanych w banku produktów.

Aplikacja PeoPay doceniana jest zarówno przez ekspertów, jak i klientów. Korzysta z niej już ponad 1,7 mln aktywnych użytkowników. Tylko w I kwartale 2020 roku zainstalowało ją aż 130 tys. osób. Ponad 25 proc. klientów banku używa PeoPay do codziennego bankowania.

Nowa, udostępniona właśnie klientom wersja PeoPay jest jedną z najnowocześniejszych tego typu aplikacji dostępnych na rynku. Jej poprzednie wersje cieszyły się dużą popularnością wśród naszych klientów, a teraz jest jeszcze bardziej intuicyjna i prostsza w obsłudze. Liczymy, że nowy, czerwony PeoPay przypadnie do gustu nawet najbardziej wymagającym użytkownikom – mówi Bartosz Zborowski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao S.A.

PeoPay jest udostępniany klientom stopniowo. Do końca maja będą mogli z niej korzystać wszyscy. Klienci zobaczą zmiany w aplikacji po wejściu w jej nową wersję. Nowoczesna szata graficzna zapewnia jeszcze lepszą nawigację i prostotę użytkowania.

W nowym PeoPay użytkownicy sprawdzą stan konta jeszcze przed zalogowaniem, a po wejściu w aplikację uzyskają dostęp do wszystkich posiadanych produktów oraz usług oferowanych przez bank. Nowa wersja bankowości mobilnej Pekao to także intuicyjny wygląd historii operacji wraz z analizą finansową, która ułatwi klientom kontrolę wydatków. Użytkownicy będą mogli także w prosty sposób skontaktować się z doradcą już z poziomu strony głównej, a dostęp do kodu BLIK będzie jeszcze łatwiejszy niż dotychczas.

Nowa aplikacja PeoPay umożliwia również zakładanie konta na selfie zarówno klientom indywidualnym, jak i firmowym. Ponadto, posiadacze kilku rachunków w Pekao mają teraz możliwość przełączać się między swoimi kontami i zarządzać nimi z poziomu jednej aplikacji. W PeoPay w łatwy i wygodny sposób można zlecić przelew na dowolny rachunek, dokonać wszystkich niezbędnych płatności, doładować telefon, zapłacić zbliżeniowo telefonem, a także założyć lokatę.

Czytaj też: Bank Pekao reaguje na epidemię koronawirusa

Bank Pekao/KG