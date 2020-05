Rusza program uruchomienia 200 przystanków kolejowych

Rusza rządowy program uruchomienia 200 przystanków kolejowych. „To element walki z wykluczeniem komunikacyjnym” - podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział, że program ma się składać z budowy 100 nowych przystanków kolejowych, odbudowy 50 i modernizacji kolejnych 50. Ogłoszenie programu odbyło się w Józefinie w woj. mazowieckim, gdzie ma powstać taki przystanek kolejowy.

Jak podkreślał prezydent Duda, program 200 przystanków, to likwidacja wykluczenia komunikacyjnego i budowy nowoczesnej Polski, w pełni dostępnej mieszkańcom.

Transport kolejowy jest najbardziej ekologiczny. To nowoczesny transport, który chcemy promować. Program 200 przystanków jest odpowiedzią na postulaty samorządów z całej Polski - mówił Duda.

Minister Adamczyk oświadczył z kolei, że walka z wykluczeniem komunikacyjnym, to priorytet rządów PiS i prezydenta Andrzeja Dudy. Jak mówił, 10 mln Polaków ma „bardzo utrudniony” dostęp do transportu kolejowego, a 2 mln z nich, co prawda mieszka przy torach kolejowych, ale w miejscach, gdzie nie ma przystanków lub pociągi się na nich nie zatrzymują.

Jak zaznaczył szef resortu infrastruktury, to prezydent Duda zwrócił się do niego z pytaniem, co można zrobić w tej sprawie.

Adamczyk zapowiedział, że program zostanie zrealizowany w ciągu 5 lat. Podkreślił jedynie, że każdy z przystanków będzie budowany lub modernizowany po zapewnieniu przez organizatora przejazdów kolejowych, że będą się na nim zatrzymywały pociągi. Minister wskazał, że organizatorami najczęściej są samorządy wojewódzkie i wyraził nadzieję, że „marszałkowie wejdą z nami w interakcję”.

PAP/KG