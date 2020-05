Dezinformacja, SI, 5G i nie tylko - w nowym raporcie od NASK

Cyberbezpieczeństwo, Sztuczna Inteligencja, sieć 5G, kompetencje cyfrowe oraz dezinformacja – to główne tematy omawiane w raporcie „Cyberbezpieczeństwo A.D. 2019”.

Publikacja stanowi szczegółowy przegląd wydarzeń oraz inicjatyw z zakresu policy podejmowanych w Polsce, Unii Europejskiej oraz innych organizacjach międzynarodowych. Dokument można pobrać na stronie www.cyberpolicy.nask.pl.

Nasz raport to kompendium wiedzy w tematach, które w 2019 roku zdominowały dyskusję na poziomie o nowoczesnych technologiach nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Omówiliśmy działania podejmowane przez największe i najważniejsze organizacje. Miniony rok przyniósł wiele zmian dotyczących cyberbezpieczeństwa, Sztucznej Inteligencji, sieci 5G, kompetencji cyfrowych czy dezinformacji. Jeśli chcemy podejmować skuteczne działania w kolejnych latach, musimy uporządkować to, co udało się osiągnąć i wyciągnąć wnioski na przyszłość – wyjaśnia Krzysztof Silicki, zastępca Dyrektora NASK ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji.