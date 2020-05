Rozszerzona rzeczywistość wkracza do elektrowni

Okulary do wirtualnej rzeczywistości mają pomóc w prowadzeniu prac w elektrowniach TAURONA.

Dzięki tej technologii pracownicy będą mieli natychmiastowy dostęp do takich informacji, jak instrukcje, schematy, obrazy, hologramy czy nagrania wideo oraz rzut na obsługiwany obiekt. Dzięki temu energetycy będą mogli szybciej i bezpieczniej przeprowadzać zlecone im prace.

Jest to pierwsza próba wprowadzenia takiego rozwiązania w polskich elektrowniach. Testy w warunkach rzeczywistej pracy jednostek energetycznych rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Innowacyjność w energetyce umożliwia postęp technologiczny, a tym samym wpływa na rynek i zwiększa potencjał produkcyjny – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Grupa TAURON to lider innowacyjności wśród krajowych spółek energetycznych, wiele razy to udowadnialiśmy, ale nie spoczywamy na laurach. Ciągle szukamy rozwiązań, które dodatkowo pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo pracowników, bo to szczególnie istotne w momencie, w którym mierzymy się z pandemią. Rozszerzona rzeczywistość „Augmented Reality” (AR) daje takie możliwości – dodaje Grzegorczyk.