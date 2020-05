Żabka – funkcjonalne shoty S! już dostępne

Sieć Żabka po raz kolejny zaskakuje nowościami – tym razem z myślą o wszystkich dbających o swoje dobre samopoczucie i odporność oferuje funkcjonalne shoty marki własnej S!.

Shoty dostępne są w pięciu intensywnych wariantach smakowych, które naturalnie wzbogacają codzienną dietę. Produkty mają płynący z natury zdrowy skład, zamknięty w buteleczkach w 100 proc. z recyklingu (rPET) o pojemności 110 ml. Produkty nowej marki własnej są już dostępne we wszystkich sklepach sieci Żabka w całej Polsce. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii HPP (utrwaleniu przy użyciu wysokiego ciśnienia w niskiej temperaturze) produkt zachowuje swoją funkcjonalność, cenne witaminy i świeżość na dłużej.

Poszerzając nasz asortyment, zawsze staramy się jak najlepiej zrozumieć potrzeby klientów oraz poznać aktualne trendy żywieniowe. Konsumenci coraz chętniej sięgają po żywność funkcjonalną, której spożycie przynosi pozytywny wpływ na ich organizm. Dlatego stworzyliśmy zupełnie nową markę własną S!, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób dbających o swoje samopoczucie. Nasze shoty, w pięciu niecodziennych smakach, stanowią wyjątkową porcję witamin korzystnie oddziałując na organizm. W najbliższych miesiącach planujemy rozszerzenie marki o kolejne warianty funkcjonalne. Nieustannie rozwijamy naszą ofertę, aby dbać o jakość życia i reagować na potrzeby naszych klientów. - mówi Wojciech Wetula, Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Innowacji w firmie Żabka Polska

Klienci mogą wybierać spośród pięciu wariantów, które oprócz zaskakujących kompozycji smakowych, naturalnie i pozytywnie wpływają na organizm. W lodówkach w Żabce można zaleźć shoty S! w następujących wersjach: • ODPORNOŚĆ - BY CIAŁO SIĘ WZMACNIAŁO, gdzie połączenie jabłek z świeżo tłoczonym sokiem z imbiru wspiera odporność organizmu. • ENERGIA - BY CIAŁO ENERGIĘ MIAŁO, w którym matcha i guarana dostarczają energię organizmu i pobudzają do działania. • WITALNOŚĆ - BY CIAŁO DZIAŁAŁO, czyli codzienna dawka witalności opartej o granat, sok z buraka, aceroli i dobroczynne jagody acai • RELAKS - BY CIAŁO SIĘ RELAKSOWAŁO, w którym melisa i chmiel pomaga przywrócić naturalny rytm ciała, wycisza i uspokaja. • METABOLIZM - BY CIAŁO LEKKO SIĘ MIAŁO, gdzie połączenie kurkumy i cayenne wspomaga procesy trawienne i sprawiają, że czujesz się lekko nawet kiedy masz ciężki dzień.

Nowe shoty S! od Żabki wytwarzane są przy zastosowaniu innowacyjnej i unikalnej technologii wysokiego ciśnienia (HPP), która pozwala przedłużyć świeżość naturalnym składnikom zamkniętym w butelce, nie tracąc ich właściwości. Skład produktu jest bardzo prosty, bez dodatku konserwantów, substancji słodzących czy innych sztucznych dodatków. Jesteśmy również bardzo dumni z buteleczek, które w 100% są tworzone z recyklingu (rPET). Z tego samego tworzywa powstają także wszystkie butelki innych marek własnych dostępnych w Żabce – Foodini oraz Wycisk.

mat. prasowe/gr