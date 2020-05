Polski wynalazek ratuje życie dwóm pacjentom na raz

Zabrzański Łukasiewicz - Instytut Techniki i Aparatury Medycznej rozpoczął produkcję kolejnych 100 urządzeń Ventil. Dzięki uzyskanemu już certyfikatowi CE wynalazek, umożliwiający niezależną wentylację dwóch pacjentów za pomocą jednego respiratora, trafi na rynek jeszcze w maju

Aparat Ventil opracował zespół naukowców z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, kierowany przez prof. Marka Darowskiego. Krótko przed Świętami Wielkanocnymi Centrum Łukasiewicz informowało o opuszczeniu przez pierwszą partię 100 takich urządzeń zabrzańskiego Ł-ITAM i skierowaniu kilkunastu z nich do ośrodków medycznych na testy kliniczne.

Kompetencje Ł-ITAM, obejmujące możliwości produkcji systemów mechatronicznych na potrzeby diagnostyki i terapii medycznej, pozwoliły na praktycznie natychmiastowe rozpoczęcie produkcji urządzenia. W równie szybkim tempie, przy współpracy z TUV Nord Polska, udało się uzyskać certyfikat CE dopuszczający Ventil do obrotu na terenie Unii Europejskiej - poinformowało Centrum Łukasiewicz.

Dyrektor Ł-ITAM Janusz Wróbel poinformował jednocześnie o złożeniu wniosku o rejestrację urządzenia w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych po 14 dniach od dokonania zgłoszenia możliwe będzie wprowadzanie urządzenia na rynek - zaznaczył Wróbel.

Testy kliniczne urządzeń z pierwszej partii produkcji trwają obecnie w czterech ośrodkach medycznych: Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym I. Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Lublinie, Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Gdańsku, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Olsztynie oraz Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Olsztynie.

Sukcesywnie dostarczane komponenty aparatury pozwoliły na przystąpienie w szybkim tempie do produkcji zamówionej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego drugiej serii urządzenia, na które złoży się kolejnych 100 sztuk. Zakończenie produkcji planowane jest na początek czerwca - zaznaczyło Centrum Łukasiewicz.

Projekt wdrożenia aparatu Ventil do małoseryjnej produkcji jest finansowany przez resort nauki.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami aparat Ventil współpracuje z respiratorem z możliwością wykorzystania w dwóch zastosowaniach. Zgodnie z pierwotnymi założeniami zespołu IBIB PAN urządzenie przeznaczone jest do niezależnej wentylacji obu płuc pacjenta będącego w stanie ostrej niewydolności oddechowej.

W warunkach niedoboru respiratorów, aparaty Ventil mogą być także użyte do niezależnej wentylacji dwóch pacjentów podłączonych do jednego respiratora, z możliwością niezależnej regulacji podstawowych parametrów procesu wentylacji mechanicznej dla obu pacjentów. Właśnie to zastosowanie jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji epidemicznej.

Centrum Łukasiewicz zaznaczyło, że instytuty tej trzeciej pod względem wielkości Sieci Badawczej w Europie aktywnie włączyły się w walkę ze skutkami pandemii. Działania te realizowane są pod wspólnym szyldem #TarczaNaukowa. Obecnie na różnym etapie zaawansowania jest kilkanaście projektów naukowo-badawczych i inżynierskich.

PAP/ mk

