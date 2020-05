- 216 osób zmarło w ciągu ubiegłej doby z powodu koronawirusa w stanie Nowy Jork - powiadomił w piątek gubernator Andrew Cuomo. Po śmierci pięciolatka ostrzegł przed dotykającym dzieci schorzeniem związanym z Covid-19.

Na codziennej konferencji prasowej Cuomo zauważył, że 216 ofiar śmiertelnych w ciągu ostatnich 24 godzin stanowi spadek w porównaniu z poprzednimi czterema dniami, kiedy umierało około 230 osób dziennie.

Dobra wiadomość jest taka, że wreszcie wyprzedziliśmy wirusa, a tak długo nadrabialiśmy tylko zaległości, byliśmy za nim w tyle. () Pokazaliśmy, że możemy kontrolować bestię. Podczas gdy większość liczb spada, pamiętajcie, że w większości stanów w tym kraju one rosną - podkreślił Cuomo.

Do piątku stan Nowy Jork zarejestrował łącznie 21 044 zgonów z powodu Covid-19 od wybuchu epidemii. W mieście odnotowano 5313 prawdopodobnych ofiar śmiertelnych wirusa, co w połączeniu z 14 388 potwierdzonych przypadków w pięciu dzielnicach daje łączną liczbę 20 tys. zmarłych.

Gubernator zaznaczył, że wciąż jest wiele niewiadomych dotyczących SARS-Cov-2, a to, co wydawało się oczywiste, podlega rewizji. Nawiązał w ten sposób do wcześniejszego przekonania, że wirus nie atakuje dzieci. Jak się jednak okazało, w czwartek w mieście Nowy Jork pięcioletni chłopiec zmarł z powodu powikłań łączonych z koronawirusem. Nazwał schorzenie rzadkim syndromem, który prowadzi do zagrażającego życiu dzieci zapalenia.

To koszmar każdego rodzica. Wirus może dotknąć twoje dziecko. To coś, na co musimy teraz zwrócić baczną uwagę. () Zdarzają się przypadki, choć rzadko, kiedy dzieci dotknięte wirusem mogą zachorować z objawami podobnymi do choroby Kawasakiego lub zespołu wstrząsu toksycznego” - wyjaśnił.

W opinii brytyjskiej służby zdrowia (NHS) choroba Kawasakiego powoduje obrzęk naczyń krwionośnych serca i dotyka głównie dzieci w wieku poniżej 5 lat. Objawy obejmują wysypkę, obrzęk gruczołów na szyi, suche lub popękane usta i czerwone palce u stóp lub nóg.

Według Cuomo 73 dzieci w rejonie Nowego Jorku cierpi na chorobę, którą lekarze określają jako „pediatryczny wieloukładowy zespół zapalny”. Wzywał on do zachowania ostrożności i sprawdzania objawów.

Na ponad 21 tys. ofiar śmiertelnych Covid-19 w stanie było troje dzieci w wieku poniżej 10 lat.

W nawiązaniu do ostatnich danych na temat koronawirusa gubernator podkreślił, że atakuje on w nieproporcjonalnie dużym stopniu przedstawicieli mniejszości rasowych.

Jest jasne, że większość nowych przypadków (zakażenia), nieproporcjonalnie duża ich liczba, jest wśród społeczności reprezentujących mniejszości. Najwyższy wskaźnik hospitalizacji (…) odnosi się do Afroamerykanów i Latynosów” - zauważył Cuomo.

Jego zdaniem ten wysoki odsetek zakażonych koronawirusem to skutek czynników demograficznych i społecznych.

PAP(Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski)/gr