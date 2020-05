Gra planszowa w... koronawirusa!

„Infekcja” - to nazwa gry planszowej, którą stworzył i udostępnił w internecie dr Wojciech Glac - neurobiolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Zabawa pomaga zrozumieć procesy, jakie zachodzą w ludzkim organizmie po zakażeniu go koronawirusem.

O powstaniu planszówki poinformowała Monika Rogo z biura rzecznika prasowego Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Wyjaśniła, że celem gry jest „obronić organizm zakażony koronawirusem”, a zabawa „w przystępny sposób oswaja z tym trudnym tematem”.

Zasady gry pomyślane zostały w taki sposób, aby przybliżały jej uczestnikom sposób działania ludzkiego układu odpornościowego. Gracze poruszają się żetonami po planszy z polami symbolizującymi krew i węzły chłonne. Makieta pełni więc w zabawie rolę ludzkiego ciała zaatakowanego przez wirusa.

Żetony symbolizują różnego rodzaju limfocyty, z których każdy ma inne zadanie. Niektóre rozpoznają wirusa, inne wysyłają organizmowi sygnał o pojawieniu się wroga i aktywują kolejne limfocyty mające zdolność zabijania wirusa. Są też limfocyty odpowiedzialne za tworzenie przeciwciał.

W grze może brać udział od jednej do sześciu osób. Gracze mają za zadanie działać wspólnie tak, aby w ciągu 21 rund (symbolizują one 21 dni infekcji) pokonać wirusa. W tym celu gracze muszą ściśle współpracować i kierować do walki z wrogiem leukocyty w odpowiedniej kolejności, zależnej od zdań, jakie pełnią w organizmie.

„Gra dość wiernie oddaje przebieg odpowiedzi układu odpornościowego na zakażenie koronawirusem. Gracze wcielają się w role różnych typów leukocytów, by wspólnymi siłami pokonać wirusa. Na planszę, czyli organizm, gracze rzucają wirusa, który się szybko namnaża, więc leukocyty, każdy na swój sposób, ale wspólnie, rozpoczynają trudną walkę” - wyjaśnił cytowany w komunikacie twórca gry dr Wojciech Glac z Wydziału Biologii UG.

Dodał, że przed udostępnieniem gry w internecie rozegrał w nią kilkadziesiąt partii i w 30 proc. z nich „zainfekowany planszowy pacjent umarł”. „Na szczęście tylko w grze wirus jest aż tak zjadliwy, w rzeczywistości obecna epidemia COVID-19 powoduje śmierć 3 proc. zarażonych. Natomiast prawdopodobieństwo, że gracz nauczy się mechanizmów działania układu odpornościowego wynosi 100 proc.” - dodał naukowiec.

Rogo poinformowała, że wszystkie elementy gry, od planszy po żetony i specjalne karty zdarzeń, można ściągnąć i wydrukować ze strony www.wojciechglac.com/infekcja.

Autor zamieścił też na stronie dokładną instrukcję gry, uzupełnioną o informacje o przebiegu infekcji w wypadku zarażenia się koronawirusem.

Rogo wyjaśniła, że dr Wojciech Glac z Pracowni Neurobiologii Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego co roku prowadzi kilkadziesiąt wykładów popularnonaukowych o tematyce neurobiologicznej.

„Jest organizatorem Dni Mózgu na Uniwersytecie Gdańskim, które od 10 lat przyciągają kilka tysięcy młodzieży i dorosłych zainteresowanych tematyką mózgu” - dodała.

Przypomniała też, że Glac jest też zwycięzcą organizowanego przez serwis PAP Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu Popularyzator Nauki 2019 w kategorii Naukowiec.

