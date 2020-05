Senior Plus: Jeszcze jest czas na wnioski

Dodatkowe 16,5 mln zł - o takie dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior plus” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2019. Wnioski do programu „Senior plus” należy złożyć do 21 maja.

Na realizację programu w 2020 r. przeznaczono w sumie 80 mln zł. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior plus” i utworzenie Klubów „Senior plus” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek to 16,5 mln zł.

Minister rodziny Marlena Maląg zwróciła uwagę w komentarzu przesłanym PAP, że samorządy coraz bardziej interesują się polityką senioralną niż wcześniej i widać to wyraźnie w programie tworzenia i utrzymania placówek „Senior plus”.

Wskazała, że takie programy jak „Senior plus”, „Opieka 75 plus”, Rządowy Program na rzecz Aktywizacji Osób Starszych, „Mama 4 plus”, obniżenie wieku emerytalnego czy podnoszenie minimalnej emerytury - to tylko niektóre z działań rządu, których celem jest aktywizacja osób starszych, otoczenie ich opieką i zapewnienie im godnych warunków życia.

„Wszystkim nam powinno zależeć na tym, by osoby starsze, szczególnie samotne, nie czuły się wykluczone, dyskryminowane i zapomniane. Pamiętajmy także, że osoby starsze to prawdziwa skarbnica wiedzy, mądrości życiowej i doświadczenia. To wartości nie do przecenienia, z których możemy i powinniśmy czerpać, które powinniśmy doceniać” - podkreśliła Maląg.

„Dzisiaj szczególnie ważne jest utrzymywanie kontaktów z seniorami - naszymi dziadkami, rodzicami. Możemy do nich zadzwonić, porozmawiać na czacie internetowym. Korzystajmy z dobrodziejstw technologii w tym trudnym czasie. Pamiętajmy, że jesteśmy w tym wszystkim razem” - dodała.

Aby uzyskać dofinansowanie, należy wypełnić i złożyć ofertę w generatorze ofert (GO), dostępnym na stronie www.senior.gov.pl do 21 maja. Tak złożoną ofertę należy zapisać w formacie PDF i wydrukować. Podpisaną, wydrukowaną z generatora ofert, papierową wersję oferty - wraz z wymaganymi załącznikami - należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do 25 czerwca 2020 r.

Program Wieloletni „Senior plus” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60 i więcej lat. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki oraz zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Szefowa MRPiPS zapowiedziała ponadto, że w tym tygodniu ogłoszono zostaną wyniki konkursu w ramach programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych (ASOS) edycja 2020, który ma wspierać szeroko pojętą aktywność społeczną seniorów.

Wysokość dotacji, o którą można było się ubiegać do 31 stycznia, wynosi od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji (za wkład własny uznaje się zarówno wkład finansowy, jak i osobowy). Budżet programu na 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, wynosi 40 mln zł.

Program ASOS adresowany jest przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych, a także m.in. do organizacji wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających na rzecz osób starszych. Dotyczy to podmiotów, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

PAP/ as/