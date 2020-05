Koronawirus: Nowa Zelandia uchyla większość ograniczeń

Liczba zdiagnozowanych chorych na COVID-19 wzrosła we wtorek do 12 218, po wykryciu 129 nowych przypadków. Zmarło 26 kolejnych osób. Łącznie, od potwierdzenia pierwszego przypadku zakażenia, zmarło w Polsce 596 osób - wynika z zestawienia Ministerstwa Zdrowia opublikowanego we wtorek po południu